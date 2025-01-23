Дивний квазісупутник Землі отримав ім'я на честь богині дверних петель (фото)

У нашої планети, крім Місяця, також є і квазісупутники, і один із них отримав офіційне ім'я через 21 рік після відкриття.

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У 2004 році астрономи виявили новий навколоземний астероїд діаметром 160-360 метрів (точніше встановити розмір не вдалося), який отримав позначення 2004 GU9. Виявилося, що цей астероїд є квазісупутником Землі і буде обертатися навколо нашої планети ще приблизно 600 років. Тепер же в результаті конкурсу, організованого Міжнародним астрономічним союзом, цей квазісупутник отримав офіційне ім'я, пише Space.

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Квазісупутник Землі 2004 GU9 тепер має ім'я Кардея на честь давньоримської богині дверних петель. Це ім'я незвичайний об'єкт отримав завдяки студенту Університету штату Джорджія, США, Клею Чілкатту, який став переможцем конкурсу найменувань, організованого Міжнародною астрономічною спілкою та авторами науково-популярної програми Radiolab на одній із радіостанцій Нью-Йорка.

Квазісупутники — це астероїди, які обертаються навколо Сонця таким чином, що водночас обертаються і навколо Землі. Ці астероїди можуть бути квазісупутниками нашої планети протягом сотень років, поки їхня орбіта не зміниться.

Смуга світла в лівій частині зображення — це квазісупутник Землі Кардея Фото: space.com

Чілкатт пояснив, що назвав квазісупутник 2004 GU9 ім'ям Кардея, тому що цей об'єкт має "унікальний орбітальний шлях, існуючи в перехідному стані між Місяцем і астероїдом".

"Ім'я Кардея символізує зміну і перехід між світами. Це ім'я відображає унікальний орбітальний шлях, уособлюючи небесну браму між Землею і космосом", — заявив Чілкатт.

У журі конкурсу найменувань був також співведучий програми Radiolab Латіф Насер, який торік дав ім'я квазісупутнику Місяця під назвою 2002 VE. Насер назвав цей астероїд, виявлений 2002 року Zoozve. Насправді Zoozve — це буквена версія 2002 VE, якщо уявити двійки як літеру Z, а нулі як літеру O.

Фокус уже писав про те, що одного разу Насер звернув увагу на плакат із зображенням Сонячної системи, що висить на стіні в кімнаті його сина. Він побачив, що біля Венери знаходиться супутник Zoozve, хоча, як відомо, у цієї планети немає звичайних супутників. Зрештою з'ясувалося, що Насер просто неправильно прочитав назву астероїда 2002 VE. Міжнародний астрономічний союз прийняв пропозицію Насера дати ім'я Zoozve квазісупутнику Місяця.

Як уже писав Фокус, чорні діри роблять те, чого від них ніхто не очікував і астрономи здивовані новим відкриттям. Відкриття кидає виклик загальноприйнятій думці щодо зростання надмасивних чорних дір і швидкості їхнього обертання.

Також Фокус писав про те, що Земля, як і Місяць, а також Меркурій стискається, хоча і не так сильно, як ці два об'єкти.