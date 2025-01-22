Чорні діри роблять те, чого від них ніхто не очікував: астрономи здивовані новим відкриттям

Відкриття кидає виклик загальноприйнятій думці щодо зростання надмасивних чорних дір і швидкості їхнього обертання.

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У Всесвіті повно чорних дір, які обертаються. Але зокрема це стосується надмасивних чорних дір, які знаходяться в центрі галактик. Нове дослідження показало, що надмасивні чорні діри обертаються швидше, ніж очікувалося, а також, що формування таких чорних дір відбувається інакше, ніж передбачалося, пише Universe Today.

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Для опису характеристик надмасивної чорної діри використовують два важливі параметри: її масу і швидкість обертання. Але виміряти масу чорної діри складно, а ще складніше виміряти швидкість її обертання. Проте ці параметри важливі для розуміння еволюції чорних дір.

Автори дослідження, використовуючи дані багаторічних спостережень, виміряли швидкість обертання надмасивних чорних дір, виявлених у центрах галактик, за період від сьогоднішнього дня до приблизно 7 млрд років тому.

Астрономи також детально вивчили аккреційні диски чорних дір, які являють собою оточення чорної діри, де матерія накопичується, а потім потрапляє в чорну діру. Розуміння маси чорної діри і структури її аккреційного диска дає дані, які дозволяють виміряти швидкість обертання чорної діри. Астрономи зазвичай оцінюють швидкість обертання, спостерігаючи за тим, як матерія поводиться, падаючи в чорну діру.

За словами вчених, результати дослідження сотень надмасивних чорних дір стали для них великою несподіванкою. Астрономи виявили, що надмасивні чорні діри обертаються надто швидко, щоб вони були створені лише внаслідок злиття галактик. Виходить, що такі чорні діри значною мірою набрали величезну масу завдяки плавному поглинанню матерії, що прискорило швидкість обертання чорної діри.

За словами вчених, результати дослідження сотень надмасивних чорних дір стали для них великою несподіванкою. Ілюстрація Фото: New Atlas

Це відкриття кидає виклик загальноприйнятій думці про те, що надмасивні чорні діри завжди створюються під час зіткнення галактик. Іншими словами, коли галактики зливаються, то зливаються і їхні центральні надмасивні чорні діри.

Як показало дослідження, багато надмасивних чорних дір не тільки обертаються швидше, ніж очікувалося, але, що ще більше здивувало астрономів, найвіддаленіші чорні діри обертаються швидше, ніж ближчі до нас. Астрономи роблять висновок, що в ранньому Всесвіті надмасивні чорні діри мали велику швидкість обертання, яка потім сповільнилася.

При цьому надмасивні чорні діри в ранньому Всесвіті отримали більшу частину своєї маси саме за рахунок поглинання матерії, тобто зірок і міжзоряного газу.

Тож швидша швидкість обертання чорних дір у ранньому Всесвіті пояснюється плавним набором маси, але чим більше дві чорні діри зливалися під час злиття галактик, то швидкість їхнього обертання сповільнювалася, вважають учені.

Як уже писав Фокус, виявлено найшвидший вітер на планеті і такого явища немає в Сонячній системі. Вчені виявили надзвуковий вітер на далекому газовому гіганті. На жодній планеті в Сонячній системі немає таких швидких вітрів.

Також Фокус писав про те, що за допомогою космічного телескопа Хаббл астрономи змогли створити найдетальнішу складову фотографію найближчої до нас великої галактики. Ця фотографія складається із сотень зображень, зроблених телескопом Хаббл за 10 років, і показує у всій красі галактику Андромеди. До речі, ця галактика через кілька мільярдів років почне злиття з нашою галактикою Чумацький Шлях, що призведе до злиття двох центральних надмасивних надчорних дір.