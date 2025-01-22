Виявлено найшвидший вітер на планеті: такого явища немає в Сонячній системі

Учені виявили надзвуковий вітер на далекому газовому гіганті. На жодній планеті в Сонячній системі немає таких швидких вітрів.

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Астрономи за допомогою наземного телескопа VLT виявили величезного газового гіганта під назвою WASP-127b. Цю планету було виявлено 9 років тому і розташована вона на відстані приблизно 500 світлових років від нас. Як показало дослідження, опубліковане в журналі Astronomy & Astrophysics, на цій планеті швидкість вітру досягає 33 000 км/год. На жодній планеті в Сонячній системі немає таких швидких вітрів, пише Phys.

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За словами вчених, вони ще ніколи не бачили на всіх відомих планетах за межами Сонячної системи настільки швидкого вітру, який має надзвукову швидкість. На планеті WASP-127b вітер у районі екватора дме зі швидкістю 33 000 км/год, що робить його найшвидшим подібним погодним явищем, виявленим на всіх відомих світах.

Для порівняння, найшвидший вітер з усіх виміряних на планетах Сонячної системи, був виявлений на Нептуні. Його швидкість становить 1800 км/год.

Планета WASP-127b, яка є газовим гігантом, за розміром трохи більша за Юпітер, але її маса становить лише невелику частину маси найбільшої планети в Соленій системі. Тобто цей світ має дуже низьку щільність. За словами вчених, швидкість надзвукового вітру на планеті WASP-127b майже в 6 разів більша, ніж швидкість обертання цього світу навколо своєї осі.

Вчені склали карту погоди і складу атмосфери газового гіганта, аналізуючи світло його рідної зірки, яке проходить через верхні шари атмосфери планети.

Дослідження показало, що в атмосфері WASP-127b присутні молекули водяної пари та чадного газу. Також учені виявили перепади температур у різних частинах планети і з'ясували, що полюси WASP-127b значно холодніші, ніж інша частина газового гіганта.

За словами астрономів, на цій планеті присутні такі ж складні погодні умови, як на Землі та інших планетах Сонячної системи.

Як уже писав Фокус, Місяць і Меркурій зменшуються в розмірах і якоюсь мірою це відбувається і з нашою планетою. За словами вчених, Земля щорічно нарощує і втрачає масу, а також трохи стискається.

Також Фокус писав про те, що вчені провели успішне тестування нового виду палива, призначеного для майбутнього ядерного двигуна, який допоможе скоротити час польоту на Марс у 3 рази.

Ще Фокус писав про те, що блукаюча планета, набагато більша за Юпітер за розміром, потрапила в Сонячну систему і змінила орбіти деяких планет.