Обнаружен самый быстрый ветер на планете: такого явления нет в Солнечной системе

Ученые обнаружили сверхзвуковой ветер на далеком газовом гиганте. Ни на одной планете в Солнечной системе нет таких быстрых ветров.

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Астрономы с помощью наземного телескопа VLT огромного газового гиганта под названием WASP-127b. Эта планета была обнаружена 9 лет назад и находится она на расстоянии примерно 500 световых лет от нас. Как показало исследование, опубликованное в журнале Astronomy & Astrophysics, на этой планете скорость ветра достигает 33 000 км/ч. Ни на одной планете в Солнечной системе нет таких быстрых ветров, пишет Phys.

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По словам ученых, они еще никогда не видели на всех известных планетах за пределами Солнечной системы настолько быстрого ветра, который имеет сверхзвуковую скорость. На планете WASP-127b ветер в районе экватора дует со скоростью 33 000 км/ч, что делает его самым быстрым подобным погодным явлением, обнаруженным на всех известных мирах.

Для сравнения, самый быстрый ветер из всех измеренных на планетах Солнечной системы, был обнаружен на Нептуне. Его скорость составляет 1800 км/ч.

Планета WASP-127b, которая является газовым гигантом, по размеру немного больше Юпитера, но ее масса составляет лишь небольшую часть массы самой большой планеты в Соленной системе. То есть этот мир имеет очень низкую плотность. По словам ученых, скорость сверхзвукового ветра на планете WASP-127b почти в 6 раз больше, чем скорость вращения этого мира вокруг своей оси.

Ученые составили карту погоды и состава атмосферы газового гиганта анализируя свет его родной звезды, который проходит через верхние слои атмосферы планеты.

Исследование показало, что в атмосфере WASP-127b присутствуют молекулы водяного пара и угарного газа. Также ученые обнаружили перепады температур в разных частях планеты и выяснили, что полюса WASP-127b значительно холоднее, чем остальная часть газового гиганта.

По словам астрономов, на этой планете присутствуют такие же сложные погодные условия, как на Земле и других планетах Солнечной системы.

Как уже писал Фокус, Луна и Меркурий уменьшаются в размерах и в какой-то мере это происходит и с нашей планетой. По словам ученых, Земля ежегодно наращивает и теряет массу, а также немного сжимается.

Также Фокус писал о том, что ученые провели успешное тестирование нового вида топлива, предназначенного для будущего ядерного двигателя, который поможет сократить время полета на Марс в 3 раза.

Еще Фокус писал о том, что блуждающая планета намного больше Юпитера по размеру попала в Солнечную систему и изменила орбиты некоторых планет.