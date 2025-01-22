Луна и Меркурий уменьшаются в размерах: происходит ли это с нашей планетой (фото)

Если коротко ответить на вопрос о том, уменьшается ли Земля, то получается одновременно и да, и нет.

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Наблюдения за различными планетами в Солнечной системе и за ее пределами, помогли ученым обнаружить доказательства того, что некоторые из них уменьшаются в размерах. Что же с ними происходит, и происходит ли это с нашей планетой? Об этом пишет IFLScience.

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Меркурий уменьшается

В 1974 году космический аппарат Маринер-10 пролетел мимо Меркурия и обнаружил доказательства того, что он уменьшается. Эти доказательства появились в виде километровых склонов по всей планете. Их появление вызвано разломами под склонами, поскольку самая маленькая планета Солнечной системы сжимается из-за охлаждения ее внутренней части.

Поскольку внутренняя часть Меркурия сжимается, кора планеты постепенно покрывает все меньшую площадь. Это происходит за счет появления разломов и склонов, которые появляются при сжатии коры. Такой процесс можно сравнить с тем, как сжимается яблоко, когда долго лежит и на нем появляются своеобразные морфины. То есть яблоко усыхает и нечто подобное происходит с Меркурием за счет остывания его горячих недр.

В 2014 году ученые выяснили, что Меркурий уменьшился примерно на 7 км и расчеты показали, что этот процесс начался еще 3 млрд лет назад. Только в 2023 году ученые выяснили, что Меркурий продолжает уменьшаться и сейчас, поскольку его недра все еще остывают.

Ученые выяснили, что Меркурий продолжает уменьшаться и сейчас, поскольку его недра все еще остывают Фото: NASA

Луна уменьшается

В 2010 году ученые выяснили, что Луна также уменьшается благодаря изучению склонов и разломов на ее поверхности. Выяснилось, что этот процесс также происходит из-за охлаждения внутренней части Луны. По оценкам ученых за несколько миллионов лет Луна уменьшалась примерно на 100 метров.

В 2019 году ученые обнаружили доказательства того, что Луна все еще продолжает уменьшаться, то есть ее кора продолжает сжиматься, а сам спутник Земли все еще тектонически активен.

В 2010 году ученые выяснили, что Луна также уменьшается Фото: NASA

Уменьшается ли Земля?

По словам ученых, наша планета постоянно набирает массу, ведь ежегодно на Землю падает примерно 40 000 тонн космической пыли и метеоритов. Но в то же время ежегодно из атмосферы Земли в космос улетает огромное количество газа.

Ученые выяснили, что каждую секунду в космос улетает примерно 3 кг водорода, а каждый год Земля теряет примерно 95 000 тонн водорода. Еще наша планета теряет гелий и каждый год в космос улетает примерно 1600 тонн этого газа.

Проведя сравнение этих факторов, а также уровень потери энергии ядром Земли по мере его охлаждения и количество энергии, получаемое нашей планетой, ученые выяснили, что масса Земли уменьшается каждый год на 50 000 тонн. Хотя это и большая цифра, все же она составляет всего 0,0000000000000001 % от общей массы Земли.

Ежегодно из атмосферы Земли в космос улетает огромное количество газа Фото: phys.org

С другой стороны, ученые выяснили, что размер Земли ежегодно уменьшается на 0,1 мм, что примерно равно ширине человеческого волоса. То есть наша планета все же уменьшается, но не настолько сильно, чтобы об этом переживать.

Как уже писал Фокус, в NASA испытали топливо для ядерного ракетного двигателя. Он позволит астронавтам добраться до Марса в 2-3 раза быстрее, чем с помощью химических ракетных двигателей. Исследование показывает, что время полета на Марс может сократиться с 6 месяцев до 45 дней.

Также Фокус писал про пять самых известных "неуместных" артефактов на Земле, которые они не вписываются в нашу историю. Артефакты, которые не согласовываются с ходом истории, люди находят уже давно, и большинство из них оказываются фикцией. Но есть и археологические находки, которые действительно невозможно объяснить.

Еще Фокус писал о том, что в начале января космический аппарат BepiColombo близко подлетел к Меркурию и сделал новые фотографии его поверхности.