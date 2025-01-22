Пять самых известных "неуместных" артефактов на Земле: они не вписываются в нашу историю

Артефакты, которые не согласовываются с ходом истории, люди находят уже давно, и большинство из них оказываются фикцией. Но есть и археологические находки, которые действительно невозможно объяснить.

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Так называемые "неуместные артефакты" или oopart (out-of-place artifact) находили в разных уголках планеты, что в некотором роде бросает вызов истории.

Неуместные артефакты – это предметы, найденные археологами во время раскопок храмов или руин древних цивилизаций. Их особенность заключается в том, что, похоже, все эти предметы намного старше того времени, когда на Земле могли появиться настолько развитые цивилизации.

Термин oopart придумал американский натуралист и криптозоолог Айвен Сандерс для обозначения артефактов, найденных в крайне необычных местах — или тех предметов, что просто не вписываются в хронологию общеизвестной истории.

Вот пять самых знаковых артефактов, которые как нельзя лучше подходят под определение ooparts.

1. Антикитерский механизм

Антикитерский механизм Фото: Viacheslav Lopatin/Shutterstock.com

В Древней Греции было создано нечто похожее на аналоговый компьютер.

Он был найден в Эгейском море и предназначался для предсказания астрономических положений и затмений на срок до 19 лет для астрологических целей, а также точной даты 6 древнегреческих состязаний, включая 4 главных Панэллинских игры.

Удивительно то, что в какой-то момент истории такие технологически продвинутые устройства просто перестали создавать. Только через 1600 лет в Европе появились астрономические часы.

2. Пенни из штата Мэн

Пенни из штата Мэн Фото: academia.edu

Интересная монета была найдена в штате Мэн на севере США. Эта скандинавская монета датируется 1065-1080 годами н. э. и относится к периоду правления Олафа III Норвежского.

Музей штата Мэн и Смитсоновский институт признали ее подлинной, предположив, что викинги ступили на американскую землю задолго до Христофора Колумба.

Фото: Getty Images

Почему монету нашли в американских доколумбовых руинах, до сих пор не удается до конца объяснить. Некоторые гипотезы предполагают, что это доказывает контакт норвежцев с американскими индейцами.

Другие же исследователи нашли более простое объяснение: это доказательство, которое случайно оказалось на месте раскопок, так как это единственный предмет такого рода в этом месте. Если бы был такой контакт с викингами, скорее всего, были бы найдены и другие предметы, а не только монета, как в данном случае.

3. Дорчестерский горшок

Дорчестерский горшок Фото: Ancient Pages

Дорчестерский горшок был необычной находкой, сделанной в 1851 году после взрыва в Митинг Хауз Хилл в Дорчестере, штат Массачусетс, в 1852 году. Горшок представляет собой вазу или кувшин из сплава цинка и серебра высотой около 12 сантиметров и 16 у основания.

Кувшин был найден на глубине нескольких метров, погребенным под слоем осадочной породы. Способ датировки того времени дал цифру в 100 000 лет, что отнесло артефакт к категории oopart.

В этой вазе нашли виды растений, вымершие десятки тысяч лет назад, о чем свидетельствуют некоторые ботаники, исследовавшие артефакт.

Вскоре престижный журнал Scientific American посвятил уникальной находке статью, в которой описал как сам предмет, так и особенность находки. Вначале вызвавшая огромный интерес, новость теряла силу из-за неприятия подавляющего большинства научного сообщества.

Переходя из музея в музей, объект был окончательно утерян, и его местонахождение до сих пор неизвестно.

4. Карта Пири-реиса

Карта Пири-реиса Фото: Wikimedia Commons

Речь идет о географической карте мира, созданной в 1513 году. На этой карте содержится информация, которая не могла быть известна во время ее создания, включая например, Антарктиду.

По поводу этого документа было сформулировано множество теорий. Среди теорий была даже предполагавшая то, что карту скопировали с записей Колумба. Так, согласно легенде, Кемаль Рейс, член экипажа османского кортежа (вольный разбойник на службе своего конгломерата), в 1501 году захватил семь испанских судов у побережья Валенсии.

На одном из них находился моряк, утверждавший, что трижды плавал к неведомым землям под командованием самоуверенного Колумба. В руке он держал карту, нарисованную этим человеком.

После битвы в Валенсии Кемаль Рейс отправил испанского пленника с картой Колумба к своему племяннику.

Тот, а это был не кто иной, как Пири Рейс, использовал свидетельства пленника и документ, чтобы нанести на карту новые острова и побережья, открытые испанцами в Карибском бассейне.

Спустя четыре с лишним века, в 1929 году, сын великого визиря одного из последних султанов, историк, изучавший архивы Османской империи, нашел во дворце Топкапы в Стамбуле третью часть карты, нарисованной на шкуре газели.

Фрагмент, на котором изображены берега и острова Нового континента, подписан турецким адмиралом по имени Пири Рейс — Рейс означает адмирал — племянником Кемаля, и датирован 1513 годом.

Говорят, что эта карта является старейшей картографической записью Северной и Южной Америки, самой точной картой XVI века, а также копией карты самого Колумба.

Но некоторые утверждают, что она слишком точна для своего времени, включая земли, которые были открыты лишь столетия спустя.

5. Черная пирамида с глазом на вершине

Черная пирамида с глазом на вершине Фото: Wikimedia Commons

Этот неуместный артефакт был найден в 1893 году в джунглях Эквадора, Гватемалы и Мексики (где и была сделана находка) вместе с другими подобными артефактами, которые были занесены в каталог как "артефакты Маны (предметы, обладающие божественной силой)".

Этот предмет состоит в основном из камня, а его высота составляет ровно 27 сантиметров.

С одной стороны камень имеет беловатый оттенок, с другой — черный, образуя пирамиду, которую венчает глаз на вершине.

Кто-то случайно взглянул на странный объект в ультрафиолетовом свете и увидел нечто удивительное: глаз маленькой пирамиды начал странно светиться, что говорит о том, что материалом для глаза послужил драгоценный камень.

В настоящее время пирамида находится в частной коллекции, поэтому узнать ее точное местонахождение не представляется возможным.