П'ять найвідоміших "недоречних" артефактів на Землі: вони не вписуються в нашу історію

Артефакти, які не узгоджуються з перебігом історії, люди знаходять уже давно, і більшість із них виявляються фікцією. Але є й археологічні знахідки, які справді неможливо пояснити.

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Так звані "недоречні артефакти" або oopart (out-of-place artifact) знаходили в різних куточках планети, що до певної міри кидає виклик історії.

Недоречні артефакти — це предмети, знайдені археологами під час розкопок храмів або руїн стародавніх цивілізацій. Їхня особливість полягає в тому, що, схоже, всі ці предмети набагато старші за той час, коли на Землі могли з'явитися настільки розвинені цивілізації.

Термін oopart придумав американський натураліст і криптозоолог Айвен Сандерс для позначення артефактів, знайдених у вкрай незвичних місцях, — або тих предметів, які просто не вписуються в хронологію загальновідомої історії.

Ось п'ять найбільш знакових артефактів, які якнайкраще підходять під визначення ooparts.

1. Антикітерський механізм

Антикітерський механізм Фото: Viacheslav Lopatin/Shutterstock.com

У Стародавній Греції було створено щось схоже на аналоговий комп'ютер.

Він був знайдений в Егейському морі та призначався для передбачення астрономічних положень і затемнень на термін до 19 років для астрологічних цілей, а також точної дати 6 давньогрецьких змагань, включно з 4 головними Панеллінськими іграми.

Дивно те, що в якийсь момент історії такі технологічно просунуті пристрої просто перестали створювати. Тільки через 1600 років у Європі з'явився астрономічний годинник.

2. Пенні зі штату Мен

Пенні зі штату Мен Фото: academia.edu

Цікава монета була знайдена в штаті Мен на півночі США. Ця скандинавська монета датується 1065-1080 роками н. е. і належить до періоду правління Олафа III Норвезького.

Музей штату Мен і Смітсонівський інститут визнали її справжньою, припустивши, що вікінги ступили на американську землю задовго до Христофора Колумба.

Фото: Getty Images

Чому монету знайшли в американських доколумбових руїнах, досі не вдається до кінця пояснити. Деякі гіпотези припускають, що це доводить контакт норвежців з американськими індіанцями.

Інші ж дослідники знайшли простіше пояснення: це доказ, який випадково опинився на місці розкопок, оскільки це єдиний предмет такого роду в цьому місці. Якби був такий контакт із вікінгами, найімовірніше, було б знайдено й інші предмети, а не тільки монету, як у цьому випадку.

3. Дорчестерський горщик

Дорчестерський горщик Фото: Ancient Pages

Дорчестерський горщик був незвичайною знахідкою, зробленою в 1851 році після вибуху в Мітінг Гауз Хілл у Дорчестері, штат Массачусетс, у 1852 році. Горщик являє собою вазу або глечик зі сплаву цинку і срібла висотою близько 12 сантиметрів і 16 біля основи.

Глечик був знайдений на глибині кількох метрів, похованим під шаром осадової породи. Спосіб датування того часу дав цифру в 100 000 років, що віднесло артефакт до категорії oopart.

У цій вазі знайшли види рослин, які вимерли десятки тисяч років тому, про що свідчать деякі ботаніки, які досліджували артефакт.

Незабаром престижний журнал Scientific American присвятив унікальній знахідці статтю, в якій описав як сам предмет, так і особливість знахідки. Спочатку новина, що викликала величезний інтерес, втрачала силу через неприйняття переважної більшості наукової спільноти.

Переходячи з музею в музей, об'єкт був остаточно загублений, і його місцезнаходження досі невідоме.

4. Карта Пірі-реїса

Карта Пірі-реїса Фото: Wikimedia Commons

Йдеться про географічну карту світу, створену 1513 року. На цій карті міститься інформація, яка не могла бути відома під час її створення, включно з, наприклад, Антарктидою.

З приводу цього документа було сформульовано безліч теорій. Серед теорій була навіть така, що припускала те, що карту скопіювали із записів Колумба. Так, згідно з легендою, Кемаль Рейс, член екіпажу османського кортежу (вільний розбійник на службі свого конгломерату), 1501 року захопив сім іспанських суден біля узбережжя Валенсії.

На одному з них перебував моряк, який стверджував, що тричі плавав до невідомих земель під командуванням самовпевненого Колумба. У руці він тримав карту, намальовану цією людиною.

Після битви у Валенсії Кемаль Рейс відправив іспанського бранця з картою Колумба до свого племінника.

Той, а це був не хто інший, як Пірі Рейс, використав свідчення бранця і документ, щоб нанести на карту нові острови та узбережжя, відкриті іспанцями в Карибському басейні.

Через чотири з гаком століття, 1929 року, син великого візира одного з останніх султанів, історик, який вивчав архіви Османської імперії, знайшов у палаці Топкапи в Стамбулі третю частину карти, намальованої на шкурі газелі.

Фрагмент, на якому зображені береги й острови Нового континенту, підписаний турецьким адміралом на ім'я Пірі Рейс — Рейс означає адмірал — племінником Кемаля, і датований 1513 роком.

Кажуть, що ця карта є найстарішим картографічним записом Північної та Південної Америки, найточнішою картою XVI століття, а також копією карти самого Колумба.

Але дехто стверджує, що вона надто точна для свого часу, включно із землями, які було відкрито лише століття потому.

5. Чорна піраміда з оком на вершині

Чорна піраміда з оком на вершині Фото: Wikimedia Commons

Цей недоречний артефакт був знайдений 1893 року в джунглях Еквадору, Гватемали та Мексики (де і було зроблено знахідку) разом з іншими подібними артефактами, які було занесено до каталогу як "артефакти Мани (предмети, які володіють божественною силою)".

Цей предмет складається переважно з каменю, а його висота становить рівно 27 сантиметрів.

З одного боку камінь має білуватий відтінок, з іншого — чорний, утворюючи піраміду, яку вінчає око на вершині.

Хтось випадково глянув на дивний об'єкт в ультрафіолетовому світлі й побачив щось дивовижне: око маленької піраміди почало дивно світитися, що свідчить про те, що матеріалом для ока послужив дорогоцінний камінь.

Наразі піраміда перебуває в приватній колекції, тому дізнатися її точне місцезнаходження не є можливим.