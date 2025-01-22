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Технології та наука

П'ять найвідоміших "недоречних" артефактів на Землі: вони не вписуються в нашу історію

артефакти, недоречні артефакти, стародавні цивілізації, археологічні знахідки, загадки історії, загадки минулого
Фото: Getty Images

Артефакти, які не узгоджуються з перебігом історії, люди знаходять уже давно, і більшість із них виявляються фікцією. Але є й археологічні знахідки, які справді неможливо пояснити.

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Так звані "недоречні артефакти" або oopart (out-of-place artifact) знаходили в різних куточках планети, що до певної міри кидає виклик історії.

Недоречні артефакти — це предмети, знайдені археологами під час розкопок храмів або руїн стародавніх цивілізацій. Їхня особливість полягає в тому, що, схоже, всі ці предмети набагато старші за той час, коли на Землі могли з'явитися настільки розвинені цивілізації.

Термін oopart придумав американський натураліст і криптозоолог Айвен Сандерс для позначення артефактів, знайдених у вкрай незвичних місцях, — або тих предметів, які просто не вписуються в хронологію загальновідомої історії.

Ось п'ять найбільш знакових артефактів, які якнайкраще підходять під визначення ooparts.

1. Антикітерський механізм

Антикітерський механізм, артефакти, недоречні артефакти, стародавні цивілізації, археологічні знахідки, загадки історії, загадки минулого Fullscreen
Антикітерський механізм
Фото: Viacheslav Lopatin/Shutterstock.com

У Стародавній Греції було створено щось схоже на аналоговий комп'ютер.

Він був знайдений в Егейському морі та призначався для передбачення астрономічних положень і затемнень на термін до 19 років для астрологічних цілей, а також точної дати 6 давньогрецьких змагань, включно з 4 головними Панеллінськими іграми.

Дивно те, що в якийсь момент історії такі технологічно просунуті пристрої просто перестали створювати. Тільки через 1600 років у Європі з'явився астрономічний годинник.

2. Пенні зі штату Мен

Пенні зі штату Мен, артефакти, недоречні артефакти, стародавні цивілізації, археологічні знахідки, загадки історії, загадки минулого Fullscreen
Пенні зі штату Мен
Фото: academia.edu

Цікава монета була знайдена в штаті Мен на півночі США. Ця скандинавська монета датується 1065-1080 роками н. е. і належить до періоду правління Олафа III Норвезького.

Музей штату Мен і Смітсонівський інститут визнали її справжньою, припустивши, що вікінги ступили на американську землю задовго до Христофора Колумба.

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Фото: Getty Images

Чому монету знайшли в американських доколумбових руїнах, досі не вдається до кінця пояснити. Деякі гіпотези припускають, що це доводить контакт норвежців з американськими індіанцями.

Інші ж дослідники знайшли простіше пояснення: це доказ, який випадково опинився на місці розкопок, оскільки це єдиний предмет такого роду в цьому місці. Якби був такий контакт із вікінгами, найімовірніше, було б знайдено й інші предмети, а не тільки монету, як у цьому випадку.

3. Дорчестерський горщик

Дорчестерський горщик, артефакти, недоречні артефакти, стародавні цивілізації, археологічні знахідки, загадки історії, загадки минулого Fullscreen
Дорчестерський горщик
Фото: Ancient Pages

Дорчестерський горщик був незвичайною знахідкою, зробленою в 1851 році після вибуху в Мітінг Гауз Хілл у Дорчестері, штат Массачусетс, у 1852 році. Горщик являє собою вазу або глечик зі сплаву цинку і срібла висотою близько 12 сантиметрів і 16 біля основи.

Глечик був знайдений на глибині кількох метрів, похованим під шаром осадової породи. Спосіб датування того часу дав цифру в 100 000 років, що віднесло артефакт до категорії oopart.

У цій вазі знайшли види рослин, які вимерли десятки тисяч років тому, про що свідчать деякі ботаніки, які досліджували артефакт.

Незабаром престижний журнал Scientific American присвятив унікальній знахідці статтю, в якій описав як сам предмет, так і особливість знахідки. Спочатку новина, що викликала величезний інтерес, втрачала силу через неприйняття переважної більшості наукової спільноти.

Переходячи з музею в музей, об'єкт був остаточно загублений, і його місцезнаходження досі невідоме.

4. Карта Пірі-реїса

Карта Пірі-реїса, артефакти, недоречні артефакти, стародавні цивілізації, археологічні знахідки, загадки історії, загадки минулого Fullscreen
Карта Пірі-реїса
Фото: Wikimedia Commons

Йдеться про географічну карту світу, створену 1513 року. На цій карті міститься інформація, яка не могла бути відома під час її створення, включно з, наприклад, Антарктидою.

З приводу цього документа було сформульовано безліч теорій. Серед теорій була навіть така, що припускала те, що карту скопіювали із записів Колумба. Так, згідно з легендою, Кемаль Рейс, член екіпажу османського кортежу (вільний розбійник на службі свого конгломерату), 1501 року захопив сім іспанських суден біля узбережжя Валенсії.

На одному з них перебував моряк, який стверджував, що тричі плавав до невідомих земель під командуванням самовпевненого Колумба. У руці він тримав карту, намальовану цією людиною.

Після битви у Валенсії Кемаль Рейс відправив іспанського бранця з картою Колумба до свого племінника.

Той, а це був не хто інший, як Пірі Рейс, використав свідчення бранця і документ, щоб нанести на карту нові острови та узбережжя, відкриті іспанцями в Карибському басейні.

Через чотири з гаком століття, 1929 року, син великого візира одного з останніх султанів, історик, який вивчав архіви Османської імперії, знайшов у палаці Топкапи в Стамбулі третю частину карти, намальованої на шкурі газелі.

Фрагмент, на якому зображені береги й острови Нового континенту, підписаний турецьким адміралом на ім'я Пірі Рейс — Рейс означає адмірал — племінником Кемаля, і датований 1513 роком.

Кажуть, що ця карта є найстарішим картографічним записом Північної та Південної Америки, найточнішою картою XVI століття, а також копією карти самого Колумба.

Але дехто стверджує, що вона надто точна для свого часу, включно із землями, які було відкрито лише століття потому.

5. Чорна піраміда з оком на вершині

піраміда, недоречний артефакт Fullscreen
Чорна піраміда з оком на вершині
Фото: Wikimedia Commons

Цей недоречний артефакт був знайдений 1893 року в джунглях Еквадору, Гватемали та Мексики (де і було зроблено знахідку) разом з іншими подібними артефактами, які було занесено до каталогу як "артефакти Мани (предмети, які володіють божественною силою)".

Цей предмет складається переважно з каменю, а його висота становить рівно 27 сантиметрів.

З одного боку камінь має білуватий відтінок, з іншого — чорний, утворюючи піраміду, яку вінчає око на вершині.

Хтось випадково глянув на дивний об'єкт в ультрафіолетовому світлі й побачив щось дивовижне: око маленької піраміди почало дивно світитися, що свідчить про те, що матеріалом для ока послужив дорогоцінний камінь.

Наразі піраміда перебуває в приватній колекції, тому дізнатися її точне місцезнаходження не є можливим.