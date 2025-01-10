Потрясающие снимки Меркурия сделал зонд BepiColombo во время финального облета планеты (фото)

Хотя основная фаза миссии космического аппарата начнется в конце 2026 года, все близкие пролеты мимо Меркурия дали ученым новую информацию о малоизученной планете.

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Космический аппарат BepiColombo совершил шестой и последний пролет мимо ближайшей к Солнцу планеты Меркурий, сделав несколько невероятных снимков маленького мира. Эти фотографии предлагают интригующие намеки на некоторые тайны, которые зонд BepiColombo будет исследовать, когда выйдет на орбиту вокруг планеты осенью 2026 года, пишет Space.

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Космический аппарат BepiColombo, совместный проект Европейского космического агентства (ЕКА) и Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) совершил свой последний пролет мимо Меркурия 8 января.

В это время зонд приблизился к ночной стороне маленькой планеты, не освещенной Солнцем, на расстояние 295 км. Примерно через 7 минут BepiColombo пролетел над северным полюсом Меркурия. Во время близкого пролета зонд сделал серию потрясающих снимков поверхности планеты.

BepiColombo уже совершил 6 пролетов мимо Меркурия, что позволит ему выйти на полярную орбиту вокруг планеты в конце ноября 2026 года, когда должна начаться его сановная миссия и исследованию наименее изученной планеты Солнечной системы.

BepiColombo уже совершил 6 пролетов мимо Меркурия, что позволит ему выйти на полярную орбиту вокруг планеты в конце ноября 2026 года Фото: ESA

Хотя основная фаза миссия космического аппарата начнется в следующем году, все близкие пролеты мимо Меркурия дали ученым новую информацию о малоизученной планете. По словам ученых из ЕКА, они уже начали работу над изучением всех полученных данных во время последнего пролета, что приблизит к разгадке многих тайн Меркурия.

Благодаря новым изображениям ученым удалось увидеть вечно затененные кратеры Меркурия на северном полюсе, куда никогда не попадает солнечный свет. Несмотря на близость Меркурия к Солнцу, дно этих кратеров является одним из самых холодных мест в Солнечной системе. Эти кратеры представляют большой интерес для ученых, поскольку считается, что внутри находится водяной лед. Есть ли он там на самом деле должен выяснить BepiColombo.

Хотя основная фаза миссия космического аппарата начнется в следующем году, все близкие пролеты мимо Меркурия дали ученым новую информацию о малоизученной планете Фото: ESA

Хотя Меркурий выглядит хорошо освещенным на фотографиях, ближайшая к Солнцу планета на самом деле на удивление темная. Поверхность Меркурия отражает только примерно 2/3 солнечного света, который отражает Луна.

Но это помогает ученым в изучении геологической истории планеты. Обнаружение более светлой области на темной поверхности Меркурия указывает на место, где более легкий материал недавно был вынесен из недр на поверхность планеты. Ученые считают, что легкий материал из недр Меркурия был вынесен на его поверхность либо в результате вулканической активности, или же этому способствовали удары астероидов. Зонд BepiColombo во время основной миссии будет изучать состав выброшенного на поверхность материала и ученые попытаются выяснить, почему он темнеет со временем.

Космический аппарат также сделал снимок Равнины Жары, крупнейшего ударного кратера на Меркурии, диаметр которого составляет 1500 км.

Как уже писал Фокус, BepiColombo пролетел через магнитосферу Меркурия, что позволит ученым узнать больше о магнитном поле планеты.

Также Фокус писал о том, что ученые считают, что во Вселенной есть скрытые измерения и их поможет обнаружить 1300-километровое устройство. Новый подземный детектор нейтрино не только поможет разобраться с загадками призрачных частиц, но и выявить дополнительные пространственные измерения, считают физики.