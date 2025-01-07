Темная сторона Меркурия: аппарат ЕКА скоро увидит на планете то, чего раньше не видели (видео)

Космический аппарат BepiColombo совершит шестой и финальный облет Меркурия, во время которого он будет находиться очень близко к поверхности маленькой планеты.

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В среду, 8 января 2025 года, космический аппарат BepiColombo (совместный проект Европейского космического агентства (ЕКА) и Японское агентства аэрокосмических исследований) совершит близкий пролет мимо Меркурия на расстоянии всего 295 км. Приборы аппарата проведут измерения окружающей среды планеты и ученые смогут их настроить для работы во время основной части миссии. Это уже шестой гравитационный маневр вокруг Меркурия, который поможет BepiColombo снизить скорость и выйти на орбиту вокруг маленькой и наименее изученной планеты Солнечной системы в конце 2026 года, сообщает ЕКА.

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BepiColombo был запущен для изучения Меркурия в октябре 2018 года. Для того, чтобы выйти на орбиту вокруг маленькой планеты аппарату уже пришлось использовать гравитационную помощь Земли, Венеры и самого Меркурия. Во время финального гравитационного маневра приборы BepiColombo будут изучать окрестности первой планеты от Солнца, а также особенности его поверхности. При этом ученые проведут настройку приборов перед началом его основной миссии в 2026 году.

Космический аппарат приблизиться к темной стороне Меркурия, которая не будет освещена Солнцем в это время. Затем аппарат приблизиться в освещенной Солнцем стороне планеты. Первые изображения поверхности Меркурия ученые ожидают получить уже 9 января.

Когда BepiColombo подлетит к Меркурию его солнечные панели в течение 23 минут не будут получать солнечный свет для зарядки батарей. Еще никогда космический аппарат не оставался так долго без подзарядки. Ученые сделали все необходимое, чтобы в это время BepiColombo нормально функционировал.

Снимок Меркурия сделанный ранее камерами BepiColombo Фото: ESA

BepiColombo пролетит прямо над северным полюсом Меркурия. Такая траектория полета позволит камерам аппарата увидеть внутренности кратеров, которые раньше не видели ученые. Хотя на освещенной Солнцем стороне Меркурия температура поднимается до 450 градусов Цельсия, в недрах некоторых кратеров настолько холодно, что там находится водяной лед. Но это только предположение и новые данные должны показать, есть ли там лед или нет.

По словам ученых, камеры аппарата должны запечатлеть несколько самых известных кратеров на Меркурии, в том числе самый большой из них – Равнину Жары диаметром более 1500 км. BepiColombo также пролетит через магнитосферу Меркурия, что позволит узнать больше о заряженных частицах, которые там находятся и магнитном поле планеты.

Стоит сказать, что BepiColombo состоит из двух орбитальных аппаратов: Mercury Planetary Orbiter и Mercury Magnetospheric Orbiter. После выхода на орбиту вокруг Меркурия космический аппарат разделится, и два орбитальных аппарата будут вращаться вокруг планеты на полярных орбитах. В течение года аппараты будет изучать Меркурий, который таит в себе еще очень много секретов. Возможно, данная миссия будет продлена еще на год.

Как уже писал Фокус, космический аппарат NASA показал весну на Марсе с ледяными лавинами и газовыми гейзерами. Весна на Марсе начинается с разнообразных странных явлений в северном полушарии Красной планеты.

Фокус также писал о том, что с помощью BepiColombo ученые увидели скрытые особенности поверхности Меркурия.