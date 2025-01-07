Ледяные лавины и газовые гейзеры: космический аппарат NASA показал весну на Марсе (фото)

Весна на Марсе начинается с разнообразных странных явлений в северном полушарии Красной планеты.

Related video

Новый год на Марсе начинается не с шампанским, а с газовыми гейзерами и ледяными лавинами. Именно это можно увидеть на поверхности Красной планеты, ведь марсианский Новый год начинается с наступлением весны в ее северном полушарии. Как выглядит весна на Марсе показал космический аппарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В отличие от северного полушария на Земле, на Марсе новый год начинается с началом весеннего сезона. Он начался в середине ноября 2024 года и будет длится 657 земных дней. Начало нового года связно с резким переходом с зимнего на весенний сезон, когда температура на планете повышается.

Если на Земле лед весной начинает таять постепенно и практически незаметно, то на Марсе все происходит очень шумно. Вместо обычного таяния льда на марсе появляются трещины и взрывы.

Лед на Марсе не превращается из твердого состояния в жидкое, а происходит сублимация, когда лед, минуя жидкое состояние, превращается в газ. Такое превращение может быть довольно резким, ведь и сухой лед, состоящий из углекислого газа, и обычный лед, состоящий из воды, становится намного слабее и начинает ломаться.

Эти изменения на поверхности Марса запечатлел космический аппарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter. По словам ученых, эти снимки являются напоминанием о том, как сильно Марс отличается от Земли, особенно весной, когда поверхность планеты меняется особенно заметным образом.

Ученые из NASA показали некоторые изображения марсианской весны.

Ледяные лавины на Марсе

Когда температура весной на Марсе повышается, то куски льда, состоящего из углекислого газа, начинают распадаться и падать на поверхность Фото: NASA

Когда температура весной на Марсе повышается, то куски льда, состоящего из углекислого газа, начинают распадаться и падать на поверхность. И таким образом возникают ледяные лавины. На снимке ниже показан кусок льда шириной 20 метров, который находится в свободном падении.

Газовые гейзеры на Марсе

Газовые гейзеры на Марсе Фото: NASA

Когда солнечный свет проходит через лед из углекислого газа на Марсе, он нагревает его нижние слои, которые вместо того, чтобы расплавиться и превратиться в жидкость, превращаются в газ. Накопившийся газ в конечном итоге приводит к появлению газовых гейзеров, которые выбрасывают на поверхность темные куски горной породы. Таким образом на поверхности Марса образуются странные темные фигуры.

"Пауки" на Марсе

После того как гейзеры из углекислого газа извергаются из покрытых льдом областей на Марсе, они оставляют на поверхности особенные следы Фото: NASA

Иногда, после того как гейзеры из углекислого газа извергаются из покрытых льдом областей на Марсе, они оставляют на поверхности особенные следы. Они выглядят как лапы гигантских пауков.

Странная ледяная шапка на Марсе

Ледяная шапка на северном полюсе Марса Фото: NASA

По мере повышения температуры весной на Марсе на планете появляются сильные ветры, которые прорезают глубокие впадины в ледяной шапке северного полюса Красной планеты, когда тает лед. В результате на ледяной шапке появляются характерные узоры.

Дрейфующие дюны на Марсе

Дрейфующие дюны на Марсе Фото: NASA

Еще одно интересное явление, которое можно увидеть весной на Марсе, — это изменение формы песчаных дюн теми же теплыми и сильными ветрами, которые меняют ледяную шапку. Марсианские дюны создаются и перемещаются по мере того, как количество песка растет с одной стороны, а с другой его уносит ветер. Зимой на вершинах песчаных дюн образуется иней из углекислого газа, который замерзает и удерживает дюны на месте до тех пор, пока весеннее таяние не позволит им снова переместиться.

Как уже писал Фокус, Индия перенесла испытание важной технологии в космосе. Два спутника должны совершить первую в истории исследования космоса Индией стыковку на орбите. Эта технология имеет большое значение для освоения космоса этой страной.

Что касается Марса, то как уже писал Фокус, скоро мы узнаем, состоится ли одна из самых важных миссий на Красную планету и какой она будет.