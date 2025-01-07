Крижані лавини та газові гейзери: космічний апарат NASA показав весну на Марсі (фото)

Весна на Марсі починається з різноманітних дивних явищ у північній півкулі Червоної планети.

Related video

Новий рік на Марсі починається не з шампанським, а з газовими гейзерами та крижаними лавинами. Саме це можна побачити на поверхні Червоної планети, адже марсіанський Новий рік починається з настанням весни в її північній півкулі. Як виглядає весна на Марсі показав космічний апарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

На відміну від північної півкулі на Землі, на Марсі новий рік починається з початком весняного сезону. Він розпочався в середині листопада 2024 року і триватиме 657 земних днів. Початок нового року пов'язаний із різким переходом із зимового на весняний сезон, коли температура на планеті підвищується.

Якщо на Землі лід навесні починає танути поступово і практично непомітно, то на Марсі все відбувається дуже шумно. Замість звичайного танення льоду на Марсі з'являються тріщини і вибухи.

Лід на Марсі не перетворюється з твердого стану на рідкий, а відбувається сублімація, коли лід, минаючи рідкий стан, перетворюється на газ. Таке перетворення може бути доволі різким, адже і сухий лід, що складається з вуглекислого газу, і звичайний лід, що складається з води, стає набагато слабшим і починає ламатися.

Ці зміни на поверхні Марса зафіксував космічний апарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter. За словами вчених, ці знімки є нагадуванням про те, як сильно Марс відрізняється від Землі, особливо навесні, коли поверхня планети змінюється особливо помітно.

Учені з NASA показали деякі зображення марсіанської весни.

Крижані лавини на Марсі

Коли температура навесні на Марсі підвищується, то шматки льоду, що складається з вуглекислого газу, починають розпадатися і падати на поверхню Фото: NASA

Коли температура навесні на Марсі підвищується, то шматки льоду, що складається з вуглекислого газу, починають розпадатися і падати на поверхню. І таким чином виникають крижані лавини. На знімку нижче показано шматок льоду завширшки 20 метрів, який перебуває у вільному падінні.

Газові гейзери на Марсі

Газові гейзери на Марсі Фото: NASA

Коли сонячне світло проходить через лід із вуглекислого газу на Марсі, воно нагріває його нижні шари, які замість того, щоб розплавитися і перетворитися на рідину, перетворюються на газ. Газ, що накопичився, в кінцевому підсумку призводить до появи газових гейзерів, які викидають на поверхню темні шматки гірської породи. Таким чином на поверхні Марса утворюються дивні темні фігури.

"Павуки" на Марсі

Після того як гейзери з вуглекислого газу вивергаються з покритих льодом областей на Марсі, вони залишають на поверхні особливі сліди Фото: NASA

Іноді, після того як гейзери з вуглекислого газу вивергаються з покритих льодом областей на Марсі, вони залишають на поверхні особливі сліди. Вони виглядають як лапи гігантських павуків.

Дивна крижана шапка на Марсі

Крижана шапка на північному полюсі Марса Фото: NASA

У міру підвищення температури навесні на Марсі на планеті з'являються сильні вітри, які прорізають глибокі западини в крижаній шапці північного полюса Червоної планети, коли тане лід. У результаті на крижаній шапці з'являються характерні візерунки.

Дрейфуючі дюни на Марсі

Дрейфуючі дюни на Марсі Фото: NASA

Ще одне цікаве явище, яке можна побачити навесні на Марсі, — це зміна форми піщаних дюн тими ж теплими і сильними вітрами, які змінюють крижану шапку. Марсіанські дюни створюються і переміщуються в міру того, як кількість піску зростає з одного боку, а з іншого його забирає вітер. Взимку на вершинах піщаних дюн утворюється іній з вуглекислого газу, який замерзає і утримує дюни на місці доти, доки весняне танення не дасть їм змогу знову переміститися.

Як уже писав Фокус, Індія перенесла випробування важливої технології в космосі. Два супутники мають здійснити перше в історії дослідження космосу Індією стикування на орбіті. Ця технологія має велике значення для освоєння космосу цією країною.

Що стосується Марса, то як уже писав Фокус, скоро ми дізнаємося, чи відбудеться одна з найважливіших місій на Червону планету і якою вона буде.