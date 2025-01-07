Темна сторона Меркурія: апарат ЄКА скоро побачить на планеті те, чого раніше не бачили (відео)

Космічний апарат BepiColombo здійснить шостий і фінальний обліт Меркурія, під час якого він перебуватиме дуже близько до поверхні маленької планети.

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У середу, 8 січня 2025 року, космічний апарат BepiColombo (спільний проєкт Європейського космічного агентства (ЄКА) і Японського агентства аерокосмічних досліджень) здійснить близький проліт повз Меркурій на відстані всього 295 км. Прилади апарату проведуть вимірювання навколишнього середовища планети і вчені зможуть їх налаштувати для роботи під час основної частини місії. Це вже шостий гравітаційний маневр навколо Меркурія, який допоможе BepiColombo знизити швидкість і вийти на орбіту навколо найменшої і найменш вивченої планети Сонячної системи наприкінці 2026 року, повідомляє ЄКА.

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BepiColombo був запущений для вивчення Меркурія в жовтні 2018 року. Для того, щоб вийти на орбіту навколо маленької планети, апарату вже довелося використовувати гравітаційну допомогу Землі, Венери і самого Меркурія. Під час фінального гравітаційного маневру прилади BepiColombo вивчатимуть околиці першої планети від Сонця, а також особливості її поверхні. При цьому вчені проведуть налаштування приладів перед початком його основної місії у 2026 році.

Космічний апарат наблизиться до темної сторони Меркурія, яка не буде освітлена Сонцем у цей час. Потім апарат наблизиться до освітленого Сонцем боку планети. Перші зображення поверхні Меркурія вчені очікують отримати вже 9 січня.

Коли BepiColombo підлетить до Меркурія, його сонячні панелі впродовж 23 хвилин не отримуватимуть сонячного світла для заряджання батарей. Ще ніколи космічний апарат не залишався так довго без підзарядки. Вчені зробили все необхідне, щоб у цей час BepiColombo нормально функціонував.

Знімок Меркурія зроблений раніше камерами BepiColombo Фото: ESA

BepiColombo пролетить прямо над північним полюсом Меркурія. Така траєкторія польоту дасть змогу камерам апарата побачити нутрощі кратерів, які раніше не бачили вчені. Хоча на освітленому Сонцем боці Меркурія температура піднімається до 450 градусів Цельсія, у надрах деяких кратерів настільки холодно, що там міститься водяний лід. Але це тільки припущення і нові дані мають показати, чи є там лід чи ні.

За словами вчених, камери апарата мають зафіксувати кілька найвідоміших кратерів на Меркурії, зокрема найбільший із них — Рівнину Спеки діаметром понад 1500 км. BepiColombo також пролетить через магнітосферу Меркурія, що дасть змогу дізнатися більше про заряджені частинки, які там перебувають, і магнітне поле планети.

Варто сказати, що BepiColombo складається з двох орбітальних апаратів: Mercury Planetary Orbiter і Mercury Magnetospheric Orbiter. Після виходу на орбіту навколо Меркурія космічний апарат розділиться, і два орбітальних апарати обертатимуться навколо планети на полярних орбітах. Протягом року апарати вивчатимуть Меркурій, який таїть у собі ще дуже багато секретів. Можливо, цю місію буде продовжено ще на рік.

Як уже писав Фокус, космічний апарат NASA показав весну на Марсі з крижаними лавинами і газовими гейзерами. Весна на Марсі починається з різноманітних дивних явищ у північній півкулі Червоної планети.

Фокус також писав про те, що за допомогою BepiColombo вчені побачили приховані особливості поверхні Меркурія.