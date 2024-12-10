Астрономи побачили приховані деталі поверхні Меркурія і виміряли температуру на планеті (фото)

Вперше вчені отримали дані про поверхню Меркурія в середньому інфрачервоному діапазоні довжин хвиль світла.

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Космічний апарат Європейського космічного агентства (ЄКА) і Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) BepiColombo пролетів повз Меркурій вп'яте 1 грудня. Він уперше в історії показав поверхню маленької планети в середньому інфрачервоному діапазоні довжин хвиль світла. За допомогою нових зображень вчені отримали більш точне уявлення про температуру і склад поверхні найближчої до Сонця планети, пише Gizmodo.

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1 грудня BepiColombo здійснив п'ятий гравітаційний маневр навколо Меркурія

Космічний апарат BepiColombo було запущено в жовтні 2018 року, він має прибути до Меркурія в листопаді 2026 року, приблизно на рік пізніше, ніж спочатку планувалося. Для того, щоб вийти на орбіту навколо Меркурія, апарат використовує гравітацію Венери і Меркурія, що допомагає скорегувати його траєкторію і уповільнити швидкість польоту. 1 грудня BepiColombo здійснив п'ятий гравітаційний маневр навколо Меркурія і за допомогою приладу MERTIS надав нові дані про планету, які раніше не були відомі.

Знімок Меркурія, зроблений апаратом BepiColombo 1 грудня 2024 року Фото: ESA

Уперше поверхню Меркурія вчені побачили в середньому інфрачервоному діапазоні довжин хвиль світла, що дало змогу отримати детальніші дані про температуру маленької планети, її вкриту кратерами поверхню, а також про її склад.

За словами вчених з ЄКА, вони ще ніколи не були так близькі до розуміння складу поверхні Меркурія, як зараз. Попередні дані дуже важливі, адже вони допоможуть краще інтерпретувати дані, які будуть отримані після виходу BepiColombo на орбіту навколо Меркурія. Завдяки новим знімкам вчені змогли розрізнити різні ударні кратери, які у видимому світлі було видно лише як темні плями.

Уперше поверхню Меркурія вчені побачили в середньому інфрачервоному діапазоні довжин хвиль світла, що дало змогу отримати детальніші дані про температуру маленької планети, її вкриту кратерами поверхню, а також про її склад Фото: ESA

Вчені кажуть, що вони побачили особливості поверхні Меркурія, які раніше залишалися непоміченими. На нових знімках Меркурія видно, які частини поверхні планети світяться яскравіше за інші в середньому інфрачервоному діапазоні світла. Яскравість поверхні залежить від температури, від нерівностей поверхні, а також від того, з яких мінералів вона складається. Прилад MERTIS призначений саме для того, щоб з'ясувати, з чого складається поверхня найближчої до Сонця планети. Це одна з багатьох загадок Меркурія, яку мають намір вирішити астрономи.

Минулі спостереження за Меркурієм показали, що на поверхні планети міститься відносно мало заліза, хоча Меркурій має незвично велике для свого розміру ядро, що складається з нікелю і заліза. Також учені знають, що незважаючи на те, що під пекучими променями Сонця деякі хімічні елементи на поверхні мали б легко випаруватися, їх усе ж таки дуже багато там.

Знімок Меркурія, зроблений апаратом BepiColombo раніше цього року Фото: ESA

За допомогою приладу MERTIS вчені також отримали більш точні дані про температуру поверхні Меркурія. Виявилося, що вона становить 420 градусів Цельсія. І це не дивно, адже ця планета розташована приблизно в 3 рази ближче до Сонця, ніж Земля. Водночас Меркурій не є найспекотнішою планетою Сонячної системи. Цей титул належить Венері, де температура становить понад 460 градусів Цельсія. Хоча ця планета розташована далі від Сонця, через сильний парниковий ефект присутня така висока температура.

Меркурій не є найспекотнішою планетою Сонячної системи. Цей титул належить Венері (на фото) Фото: ESA

Меркурій є найменш вивченою кам'янистою планетою в Сонячній системі. BepiColombo — це всього лише третій в історії апарат, який з 2026 року вивчатиме планету з близької відстані. Це також лише другий апарат, який вийде на орбіту навколо Меркурія.

У період з 1972 по 1975 рік повз Меркурій пролітав космічний апарат NASA "Маринер-10", а обертався навколо планети з 2011 по 2015 рік апарат NASA "Мессенджер".

Як уже писав Фокус, несподіваний вибух на Сонці призвів до відключення зв'язку на Землі. На Сонці після тривалого затишшя стався спалах найпотужнішого класу Х, разом з яким у космос був викинутий величезний потік плазми, який летить до Землі.

Також Фокус писав про те, що через п'ять років на орбіті Землі з'явиться Сонце 2.0, і воно буде штучним. Вчені з NASA збираються запалити в небі над планетою штучну зірку.