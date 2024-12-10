Через п'ять років на орбіті Землі з'явиться Сонце 2.0, і воно буде штучним

Вчені з NASA збираються запалити в небі над планетою штучну зірку.

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У NASA схвалили нову супутникову місію під назвою Landolt, у рамках якої на орбіту Землі буде запущено штучну зірку, пише SciTechDaily.

Згідно з планом космічного агентства, штучна зірка на орбіті випромінюватиме світло з точно заданою яскравістю, яка буде постійною. Це допоможе астрономам вимірювати яскравість справжніх зірок. За словами вчених, це поліпшить наше розуміння зірок, включно з далекими надновими, а також планет, які обертаються навколо них. Астрономи сподіваються, що це допоможе розібратися і з темною енергією, яка відповідає за розширення Всесвіту.

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Вартість місії складе 19,5 мільйонів доларів.

"Навіть за допомогою найсучасніших інструментів вимірювань істинної яскравості зірок ми не можемо отримати точні дані. Місія Landolt дасть змогу поліпшити наші вимірювання більш ніж у 10 разів", — каже заступник директора Інституту екзопланетних наук NASA (NExScI) Девід Чіарді.

Очікується, що місія буде запущена у 2029 році.

Також у NASA зазначають, що місію було названо на честь астронома Арло Ландольта. Саме він склав широко використовувані каталоги зоряної яскравості, які були випущені ще в 1973, 1982 і 1992 роках. Астроном помер 2022 року.

Ідея місії полягає в тому, що на орбіту Землі буде запущено джерело світла з точною швидкістю випускання фотонів.

Далі астрономи зможуть порівнювати світність штучної зірки зі справжніми, щоб створювати нові каталоги зоряної яскравості.

Штучна зірка перебуватиме на орбіті Землі на висоті 35 785 кілометрів. Така висота дасть змогу апарату виглядати як зірка для телескопів на Землі. Така орбіта також дасть змогу супутнику залишатися на місці, обертаючись із тією самою швидкістю, що й Землі. Таким чином супутник постійно залишатиметься над територією США протягом основної місії, яка триватиме один рік.

Нагадаємо, астрономи виявили зірку з найшвидшим обертанням у Всесвіті. Виявлена нейтронна зірка має ту саму швидкість обертання навколо своєї осі, що і ще один подібний об'єкт. Таким чином, тепер відомі одразу дві найшвидші зірки.