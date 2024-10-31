Астрономи виявили зірку з найшвидшим обертанням у Всесвіті: є ще один рекорд

Виявлена нейтронна зірка має ту саму швидкість обертання навколо своєї осі, що і ще один подібний об'єкт. Отже, тепер відомі одразу дві найшвидші зірки.

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Нейтронні зірки являють собою надзвичайно щільні об'єкти, де у сфері діаметром приблизно 12 км міститься маса речовини, що в 1,4 раза більша за масу Сонця. Водночас діаметр Сонця становить майже 1,4 млн км. Нейтронні зірки виникають унаслідок загибелі звичайних масивних зірок. Тепер же астрономи виявили ще одну нейтронну зірку з найшвидшим обертанням. Отже, вченим тепер відомі два найшвидших за швидкістю обертання об'єкти у Всесвіті. Дослідження опубліковано в The Astrophysical Journal, пише Universe Today.

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Усі нейтронні зірки обертаються навколо своєї осі. Швидкість цього обертання зростає в міру еволюції такої зірки. Молоді нейтронні зірки можуть обертатися зі швидкістю в сотні разів на секунду, але ця швидкість знижується, коли зірка стає старшою. Взаємодія між магнітними полями нейтронних зірок і міжзоряним простором призводить до зниження швидкості їхнього обертання.

Але у багатьох нейтронних зірок є компаньйон у вигляді звичайної зірки. Тому нейтронна зірка може забирати частину зовнішнього шару сусідньої за допомогою своєї гравітації. Це призводить до прискорення швидкості обертання нейтронної зірки навколо своєї осі, адже вона фактично краде частину орбітального моменту імпульсу у свого компаньйона. Такі нейтронні зірки називаються мілісекундними пульсарами, тому що вони випромінюють радіоімпульси кожні кілька мілісекунд.

До результатів нового дослідження нейтронною зіркою з найшвидшим обертанням вважався пульсар PSR J1748-2446, що має швидкість обертання в 716 обертів на секунду. Але астрономи виявили нову нейтронну зірку, яка має таку саму швидкість обертання навколо своєї осі. Але це не пульсар.

Нова нейтронна зірка, що отримала назву 4U 1820-30, є частиною подвійної рентгенівської зоряної системи. Вона розташована в нашій галактиці на відстані 26 000 світлових років від нас.

Нова нейтронна зірка, що отримала назву 4U 1820-30, є частиною подвійної рентгенівської зоряної системи. Ілюстрація Фото: Live Science

Коли нейтронна зірка краде речовину у свого компаньйона, частина її поверхні нагрівається до такої міри, що вона випускає рентгенівське випромінювання. Це і є подвійна рентгенівська зоряна система. У спостережуваній системі нейтронна зірка краде речовину зірки класу білий карлик, ще одного об'єкта, який виникає внаслідок загибелі зірок, але не дуже масивних, а більш схожих на Сонце.

Астрономи використовували рентгенівський космічний телескоп NICER, щоб спостерігати за періодичністю рентгенівського випромінювання. Воно виникає, коли на поверхні зірки відбувається термоядерний вибух через занадто велику кількість речовини, притягнутої гравітацією.

Дані спостережень дали змогу визначити, що нова нейтронна зірка обертається навколо своєї осі зі швидкістю 716 обертів на секунду. Вчені припускають, що може бути максимальна швидкість обертання такого типу зірок.

Астрономи також виявили, що білий карлик розміром із планету Земля, здійснює один оберт навколо нейтронної зірки лише за 11 хвилин. Отже, це найкоротший орбітальний період для відомих подвійних зоряних систем.

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