Астрономы обнаружили звезду с самым быстрым вращением во Вселенной: есть еще один рекорд

Обнаруженная нейтронная звезда имеет ту же скорость вращения вокруг своей оси, что и еще один подобный объект. Таким образом, теперь известны сразу две самые быстрые звезды.

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Нейтронные звезды представляют собой чрезвычайно плотные объекты, где в сфере диаметром примерно 12 км помещается масса вещества, которая в 1,4 раза больше массы Солнца. При этом диаметр Солнца составляет почти 1,4 млн км. Нейтронные звезды возникают в результате гибели обычных массивных звезд. Теперь же астрономы обнаружили еще одну нейтронную звезду с самым быстрым вращением. Таким образом ученым теперь известны два самых быстрых по скорости вращения объекта во Вселенной. Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal, пишет Universe Today.

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Все нейтронные звезды вращаются вокруг своей оси. Скорость этого вращения возрастает по мере эволюции такой звезды. Молодые нейтронные звезды могут вращаться со скоростью в сотни раз в секунду, но эта скорость снижается, когда звезда становится старше. Взаимодействие между магнитными полями нейтронных звезд и межзвездным пространством приводит к снижению скорости их вращения.

Но у многих нейтронных звезд есть компаньон в виде обычной звезды. Поэтому нейтронная звезда может забирать часть внешнего слоя соседней звезды с помощью своей гравитации. Это приводит к ускорению скорости вращения нейтронной звезды во вокруг своей оси, ведь она фактически крадет часть орбитального момента импульса у своего компаньона. Такие нейтронные звезды называются миллисекундными пульсарами, потому что они излучают радиоимпульсы каждые несколько миллисекунд.

До результатов нового исследования нейтронной звездой с самым быстрым вращением считался пульсар PSR J1748–2446, имеющий скорость вращения в 716 оборотов в секунду. Но астрономы обнаружили новую нейтронную звезду, которая имеет такую же скорость вращения вокруг своей оси. Но это не пульсар.

Новая нейтронная звезда, получившая названием 4U 1820-30, является частью двойной рентгеновской звездной системы. Она находится в нашей галактике на расстоянии 26 000 световых лет от нас.

Новая нейтронная звезда, получившая названием 4U 1820-30, является частью двойной рентгеновской звездной системы. Иллюстрация Фото: Live Science

Когда нейтронная звезда крадет вещество у своего компаньона, часть ее поверхности нагревается до такой степени, что она выпускает рентгеновское излучение. Это и есть двойная рентгеновская звездная система. В наблюдаемой системе нейтронная звезда крадет вещество звезды класса белый карлик, еще одного объекта, который возникает в результате гибели звезд, но не очень массивных, а более похожих на Солнце.

Астрономы использовали рентгеновский космический телескоп NICER, чтобы наблюдать за периодичностью рентгеновского излучения. Оно возникает, когда на поверхности звезды происходит термоядерный взрыв из-за слишком большого количества вещества, притянутого гравитацией.

Данные наблюдений позволили определить, что новая нейтронная звезда вращается вокруг своей оси со скоростью 716 оборотов в секунду. Ученые предполагают, что может быть максимальная скорость вращения такого типа звезд.

Астрономы также обнаружили, что белый карлик, размером с планету Земля, совершает один оборот вокруг нейтронной звезды всего за 11 минут. Таким образом, это самый короткий орбитальный период для известных двойных звездных систем.

Как уже писал Фокус, астрономы считают, что на спутнике Урана под названием Миранда под ледяной корой находится океан с жидкой водой. Таким образом это может быть потенциально пригодный для жизни мир.

Также Фокус писал о том, что в Китае создали сверхзвуковой самолет с ошеломительной скоростью. Китайская компания успешно провела испытание прототипа будущего сверхзвукового пассажирского самолета, который сможет летать в 4 раза быстрее скорости звука.