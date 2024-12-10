Несподіваний вибух на Сонці призвів до відключення зв'язку на Землі: це тільки початок (відео)

На Сонці після тривалого затишшя стався спалах найпотужнішого класу Х, разом з яким у космос було викинуто величезний потік плазми, що летить до Землі.

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Незважаючи на те, що Сонце увійшло в стадію сонячного максимуму, тобто періоду найбільшої активності, останнім часом астрономи не спостерігали спалахів найпотужнішого класу Х. Усе змінилося в неділю, 8 грудня, коли на Сонці стався викид сильного випромінювання та енергії у вигляді спалаху класу Х2. Це призвело до часткового відключення радіозв'язку на нашій планеті, але попереду на нас очікує поява геомагнітної бурі, пише Space.

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8 грудня на Сонці стався викид сильного випромінювання та енергії у вигляді спалаху класу Х2

Під час сонячного максимуму, який настає приблизно в середині 11-річного циклу активності Сонця (поточний 25-й цикл розпочався 2019 року), на нашій зірці зростає кількість сонячних плям. Це особливі темні ділянки з сильним магнітним полем, які спричиняють появу викидів енергії та випромінювання у вигляді сонячних спалахів. Астрономи вважають, що сонячний максимум, який почався в листопаді цього року, триватиме щонайменше до кінця 2025 року. Попри період підвищеної активності на Сонці тривалий час астрономи не спостерігали появу спалахів класу Х.

Новий спалах класу Х2 виник у регіоні сонячних плям під назвою AR 3912 у неділю, 8 грудня. За цим спалахом спостерігав космічний апарат NASA GOES-R, який зробив вражаючі зображення цієї події.

Новий спалах класу Х2 виник у регіоні сонячних плям під назвою AR 3912 у неділю, 8 грудня. За цим спалахом спостерігав космічний апарат NASA GOES-R, який зробив вражаючі зображення цієї події Фото: Скриншот

Геомагнітна буря 11 грудня

За словами фізика Таміти Сков, яка спостерігає за космічною погодою (її формує активність Сонця), разом зі спалахом класу Х2 із Сонця вирвався корональний викид маси, тобто потік намагніченої плазми. Цей потік зараз летить у бік Землі, хоча скоріш за все торкнеться нашої планети лише частково, враховуючи наявні дані спостережень. У будь-якому разі, навіть легкий удар по магнітосфері Землі потоку плазми з Сонця може спричинити появу геомагнітної бурі вже в середу, 11 грудня. Таким чином можна очікувати на появу дуже яскравого полярного сяйва навіть у нижчих широтах, а не тільки в полярних регіонах. Але спрогнозувати появу геомагнітної бурі досить складно, тому, найімовірніше, про її появу вчені дізнаються вже за фактом.

Класи спалахів на Сонці

Учені поділяють усі сонячні спалахи на п'ять класів: A, B, C, M і X. При цьому кожен клас, починаючи з класу А, у 10 разів слабший, ніж наступний. Спалахи класу А і B не мають жодного впливу на нашу планету. Спалахи класу С і М можуть мати деякий вплив. Але найнебезпечнішими для Землі є спалахи класу Х. Вони можуть призвести до збою в роботі супутників на орбіті, а також проблем із радіозв'язком на Землі. Спалахи кожного класу мають числові позначення, які показують приблизну потужність спалаху. Якщо всі перші чотири класи обмежуються діапазоном потужності від 1 до 10, то спалахи класу Х не мають таких обмежень.

Учені поділяють усі сонячні спалахи на п'ять класів: A, B, C, M і X Фото: NASA

Чому після спалаху на Сонці відбувається відключення зв'язку на Землі?

Новий спалах на Сонці класу Х2 призвів до короткочасного відключення радіозв'язку над південною частиною Африки. Такі проблеми виникають через те, що під час спалаху на Сонці виникає сильне рентгенівське та ультрафіолетове випромінювання.

Це випромінювання, яке досягає Землі за менш ніж 10 хвилин, адже воно переміщується в космосі зі швидкістю світла. У результаті випромінювання іонізує верхні шари атмосфери Землі. Іонізація збільшує щільність атмосфери і не дає нормально переміщатися короткохвильовим радіосигналам. Коли радіохвилі проходять електрично заряджені, іонізовані шари атмосфери, вони втрачають енергію через частіші зіткнення з електронами, які можуть повністю поглинути радіосигнали.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, що понад 2600 років тому на Землю обрушилася руйнівна сонячна буря. Таким чином вчені виявили ще одну подію Міяке.

Також Фокус писав про те, що, як припускають учені, після закінчення поточного сонячного максимуму на Сонці настане більш небезпечна для Землі фаза активності нашої зірки.

Нагадуємо, що астрономи виявили найменші камені в головному поясі астероїдів, як уже писав Фокус.