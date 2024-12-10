Неожиданный взрыв на Солнце привел к отключению связи на Земле: это только начало (видео)

На Солнце после долгого затишья произошла вспышка самого мощного класса Х, вместе с которой в космос был выброшен огромный поток плазмы, который летит к Земле.

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Несмотря на то, что Солнце вошло в стадию солнечного максимума, то есть периода самой большой активности, в последнее время астрономы не наблюдали вспышек самого мощного класса Х. Все изменилось в воскресенье, 8 декабря, когда на Солнце произошел выброс сильного излучения и энергии в виде вспышки класса Х2. Это привело к частичному отключению радиосвязи на нашей планете, но впереди нас ожидает появление геомагнитной бури, пишет Space.

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8 декабря на Солнце произошел выброс сильного излучения и энергии в виде вспышки класса Х2

Во время солнечного максимума, который наступает примерно в середине 11-летнего цикла активности Солнца (текущий 25-й цикл начался в 2019 году), на нашей звезде возрастает количество солнечных пятен. Это особенные темные участки с сильным магнитным полем вызывают появление выбросов энергии и излучения в виде солнечных вспышек. Астрономы считают, что солнечный максимум, который начался в ноябре этого года продлится как минимум до конца 2025 года. Несмотря на период повышенной активности на Солнце долгое время астрономы не наблюдали появление вспышек класса Х.

Новая вспышка класса Х2 возникла в регионе солнечных пятен под названием AR 3912 в воскресенье, 8 декабря. За этой вспышкой наблюдал космический аппарат NASA GOES-R, который сделал впечатляющие изображения данного события.

Новая вспышка класса Х2 возникла в регионе солнечных пятен под названием AR 3912 в воскресенье, 8 декабря. За этой вспышкой наблюдал космический аппарат NASA GOES-R, который сделал впечатляющие изображения данного события Фото: Скриншот

Геомагнитная буря 11 декабря

По словам физика Тамиты Сков, которая наблюдает за космической погодой (ее формирует активность Солнца), вместе со вспышкой класса Х2 из Солнца вырвался корональный выброс массы, то есть поток намагниченной плазмы. Этот поток сейчас летит в сторону Земли, хотя скорее всего коснется нашей планеты лишь частично, учитывая имеющиеся данные наблюдений. В любом случае, даже легкий удар по магнитосфере Земли потока плазмы с Солнца может вызвать появление геомагнитной бури уже в среду, 11 декабря. Таким образом можно ожидать появление очень яркого полярного сияния даже в более низких широтах, а не только в полярных регионах. Но спрогнозировать появление геомагнитной бури достаточно сложно, поэтому скорее всего о ее появлении ученые узнают уже по факту.

Классы вспышек на Солнце

Ученые разделяют все солнечные вспышки на пять классов: A, B, C, M и X. При этом каждый класс, начиная с класса А в 10 раз слабее, чем следующий. Вспышки класса А и B не оказывают никакого влияния на нашу планету. Вспышки класса С и М могут оказать некоторое влияние. Но самыми опасными для Земли являются вспышки класса Х. Они могут привести к сбою в работе спутников на орбите, а также проблемах с радиосвязью на Земле. Вспышки каждого класса имеют числовые обозначения, которые показывают примерную мощность вспышки. Если все первые четыре класса ограничиваются диапазоном мощности от 1 до 10, то вспышки класса Х не имеют таких ограничений.

Ученые разделяют все солнечные вспышки на пять классов: A, B, C, M и X Фото: NASA

Почему после вспышки на Солнце происходит отключение связи на Земле?

Новая вспышка на Солнце класса Х2 привела к кратковременному отключению радиосвязи над южной частью Африки. Такие проблемы возникают из-за того, что во время вспышки на Солнце возникает сильное рентгеновское и ультрафиолетовое излучение.

Это излучение, которое достигает Земли за менее, чем 10 минут, ведь оно перемещается в космосе со скоростью света. В результате излучение ионизирует верхние слои атмосферы Земли. Ионизация увеличивает плотность атмосферы и не дает нормально перемешаться коротковолновым радиосигналам. Когда радиоволны проходят электрически заряженные, ионизированные слои атмосферы, они теряют энергию из-за более частых столкновений с электронами, которые могут полностью поглотить радиосигналы.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, что более 2600 лет назад на Землю обрушилась разрушительная солнечная буря. Таким образом ученые обнаружили еще одно событие Мияке.

Также Фокус писал о том, что, как предполагают ученые, после окончания текущего солнечного максимума на Солнце наступит более опасная для Земли фаза активности нашей звезды.

Напоминаем, что астрономы обнаружили самые маленькие камни в главном поясе астероидов, как уже писал Фокус.