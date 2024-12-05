Активность Солнца увеличилась, но нас ждет нечто более опасное, чем солнечный максимум

Ученые считают, что солнечная активность увеличится после того, как солнечный максимум закончится, и на Солнце наступит новая фаза, названная "зоной битвы".

Солнце в ноябре официально вступило в фазу солнечного максимума, что означает повышенную активность нашей звезды. Теперь же ученые предупреждают, что нас ожидает еще более высокая солнечная активность, даже после завершения солнечного максимума через год. Ученые назвали эту фазу "зоной битвы", которая может оказать чрезвычайно негативное влияние на нашу планету, пишет Live Science.

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Солнечный максимум

Солнечным максимумом называется период, который наступает примерно в середине 11-летнего цикла активности Солнца, когда количество солнечных пятен на Солнце достигает пика. В это время возникают мощные солнечные вспышки и к Земле направляются потоки плазмы, что провоцирует появление сильных геомагнитных бурь. Когда магнитное поле меняет свою полярность во время этого периода, то количество солнечных пятен сокращается, активность Солнца снижается и наступает солнечный минимум, который продолжается до наступления следующего 11-летнего солнечного цикла.

В ноябре ученые заявили солнечный максимум в 25-м солнечном цикле уже наступил ион продлится примерно год, а может немного больше. Ученые из недавно созданной компании Lynker Space, котоаря занимается прогнозированием космической погоды и предоставляет услуги по решению проблем, связанных с ее влиянием, заявили, что после окончания солнечного максимума наступит новая, малоизученная фаза Солнца, названная "зоной битвы".

Ранее в этом году на Солнце возникла вспышка класса Х9 - одна из самых сильных за последние годы Фото: NASA

Скотт Макинтош, физик, китовый занимается изучением Солнца, и вице-президент Lynker Space, говорит, что геомагнитная активность в верхних слоях атмосферы Земли может увеличиться на 50% во время этой фазы, которая может продлиться до 2028 года. Это означает, на Земле могут возникнуть очень сильные и очень опасные геомагнитные бури в течение ближайших нескольких лет.

Цикли активности Солнца

Кроме 11-летнего солнечного цикла, у Солнца также есть 22-летний "цикл Хейла", когда полярность магнитного поля Солнца меняется, а затем возвращается в исходное положение. Во время этого цикла большие линии магнитного поля, известные как линии цикла Хейла, возникают на полюсах Солнца и медленно перемещаются к экватору нашей звезды, независимо от глобального магнитного поля Солнца. Новая линия появляется в обоих полушариях Солнца во время каждого солнечного максимума и сохраняется до конца следующего солнечного цикла, когда линии достигают экватора Солнца и исчезают. Это означает, что в течение первой половины солнечного цикла, от солнечного минимума до солнечного максимума, в каждом из полушарий Солнца есть только одна линия цикла Хейла. Но во время второй половины цикла, после солнечного максимума, в каждом полушарии есть две линии.

Солнечные пятна на Солнце Фото: NASA

По словам Макинтоша, наложение гигантских линий цикла Хейла управляет солнечным циклом. Когда в каждом полушарии Солнца есть только одна линия, возникает магнитный дисбаланс по всему Солнцу с более слабыми магнитными полями рядом с экватором, что позволяет увеличить количество солнечных пяте. Когда появляется вторая линия, то она уменьшает дисбаланс и затрудняет образование солнечных пятен.

"Зона битвы" — это новый термин, введенный компанией Lynker Space для описания периода, когда две линии цикла Хейла борются за доминирование в каждом из полушарий Солнца, говорит Макинтош. Таким образом активность Солнца еще более усиливается после окончания солнечного максимума.

Темный участок на Солнце - это корональная дыра Фото: NASA

Большая угроза, исходящая от Солнца

По словам Макинтоша, "зона битвы" более опасна для Земли, чем солнечный максимум. Во-первых, остается очень высоким количество солнечных вспышек и извержений плазмы на Солнце в течение нескольких лет после завершения солнечного максимума. Это значит, что количество геомагнитных бурь на Земле не уменьшается, а может быть даже возрастает. Во-вторых, в этот период происходит образование корональных дыр, то есть гигантских темных пятен, созданных магнитным полем Солнца, которые пронзают солнечную корону, или внешнюю атмосферу нашей звезды.

Корональные дыры опасны, поскольку они могут создавать короткие и экстремальные порывы солнечного ветра, то есть постоянного потока заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце.

Все дополнительные солнечные частицы, которые выбрасывают корональные дыры, поглощаются верхней частью атмосферы Земли во время "зоны битвы". Это значит, что возникают более сильные геомагнитные бури, говорит Макинтош.

Подобная дополнительная геомагнитная активность особенно опасна для спутников и других космических аппаратов на околоземной орбите. В это ревмя спутники могут начать выходить из строя и падать на Землю.

Как уже писал Фокус, Трамп хочет назначить главой NASA первого космического туриста, вышедшего в открытый космос. Миллиардер Джаред Айзекман является основателем частной военной компании и он возглавил первый полет на орбиту экипажа, полностью состоящего из космических туристов.