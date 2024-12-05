Активність Сонця збільшилася, але на нас чекає щось небезпечніше, ніж сонячний максимум

Вчені вважають, що сонячна активність зросте після того, як сонячний максимум закінчиться, і на Сонці настане нова фаза, названа "зоною битви".

Сонце в листопаді офіційно увійшло у фазу сонячного максимуму, що означає підвищену активність нашої зірки. Тепер же вчені попереджають, що на нас очікує ще вища сонячна активність, навіть після завершення сонячного максимуму через рік. Вчені назвали цю фазу "зоною битви", яка може мати надзвичайно негативний вплив на нашу планету, пише Live Science.

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Сонячний максимум

Сонячним максимумом називається період, який настає приблизно в середині 11-річного циклу активності Сонця, коли кількість сонячних плям на Сонці досягає піку. У цей час виникають потужні сонячні спалахи, а до Землі прямують потоки плазми, що провокує появу сильних геомагнітних бур. Коли магнітне поле змінює свою полярність під час цього періоду, то кількість сонячних плям скорочується, активність Сонця знижується і настає сонячний мінімум, який триває до настання наступного 11-річного сонячного циклу.

У листопаді вчені заявили, що сонячний максимум у 25-му сонячному циклі вже настав і він триватиме приблизно рік, а може, трохи більше. Науковці з нещодавно створеної компанії Lynker Space, яка займається прогнозуванням космічної погоди і надає послуги з вирішення проблем, пов'язаних із її впливом, заявили, що після закінчення сонячного максимуму настане нова, маловивчена фаза Сонця, названа "зоною битви".

Раніше цього року на Сонці виник спалах класу Х9 — один із найсильніших за останні роки Фото: NASA

Скотт Макінтош, фізик, що займається вивченням Сонця, і віцепрезидент Lynker Space, каже, що геомагнітна активність у верхніх шарах атмосфери Землі може збільшитися на 50% під час цієї фази, яка може тривати до 2028 року. Це означає, на Землі можуть виникнути дуже сильні та дуже небезпечні геомагнітні бурі протягом найближчих кількох років.

Цикли активності Сонця

Крім 11-річного сонячного циклу, у Сонця також є 22-річний "цикл Гейла", коли полярність магнітного поля Сонця змінюється, а потім повертається у вихідне положення. Під час цього циклу великі лінії магнітного поля, відомі як лінії циклу Гейла, виникають на полюсах Сонця і повільно переміщаються до екватора нашої зірки, незалежно від глобального магнітного поля Сонця. Нова лінія з'являється в обох півкулях Сонця під час кожного сонячного максимуму і зберігається до кінця наступного сонячного циклу, коли лінії досягають екватора Сонця і зникають. Це означає, що протягом першої половини сонячного циклу, від сонячного мінімуму до сонячного максимуму, у кожній з півкуль Сонця є тільки одна лінія циклу Гейла. Але під час другої половини циклу, після сонячного максимуму, у кожній півкулі є дві лінії.

Сонячні плями на Сонці Фото: NASA

За словами Макінтоша, накладення гігантських ліній циклу Гейла керує сонячним циклом. Коли в кожній півкулі Сонця є тільки одна лінія, виникає магнітний дисбаланс по всьому Сонцю зі слабшими магнітними полями поруч з екватором, що дає змогу збільшити кількість сонячних плям. Коли з'являється друга лінія, то вона зменшує дисбаланс і ускладнює утворення сонячних плям.

"Зона битви" — це новий термін, запроваджений компанією Lynker Space для опису періоду, коли дві лінії циклу Гейла борються за домінування в кожній з півкуль Сонця, каже Макінтош. Так активність Сонця ще більше посилюється після закінчення сонячного максимуму.

Темна ділянка на Сонці — це корональна діра Фото: NASA

Велика загроза, що виходить від Сонця

За словами Макінтоша, "зона битви" небезпечніша для Землі, ніж сонячний максимум. По-перше, залишається дуже високою кількість сонячних спалахів і вивержень плазми на Сонці протягом кількох років після завершення сонячного максимуму. Це означає, що кількість геомагнітних бур на Землі не зменшується, а можливо, навіть зростає. По-друге, в цей період відбувається утворення корональних дір, тобто гігантських темних плям, створених магнітним полем Сонця, які пронизують сонячну корону, або зовнішню атмосферу нашої зірки.

Корональні діри небезпечні, оскільки вони можуть створювати короткі й екстремальні пориви сонячного вітру, тобто постійного потоку заряджених частинок, які викидає Сонце.

Усі додаткові сонячні частинки, які викидають корональні діри, поглинаються верхньою частиною атмосфери Землі під час "зони битви". Це означає, що виникають сильніші геомагнітні бурі, каже Макінтош.

Подібна додаткова геомагнітна активність особливо небезпечна для супутників та інших космічних апаратів на навколоземній орбіті. У цей час супутники можуть почати виходити з ладу і падати на Землю.

Як уже писав Фокус, Трамп хоче призначити главою NASA першого космічного туриста, який вийшов у відкритий космос. Мільярдер Джаред Айзекман є засновником приватної військової компанії і він очолив перший політ на орбіту екіпажу, що повністю складається з космічних туристів.