Трамп хоче призначити очільником NASA першого космічного туриста, який вийшов у відкритий космос

Мільярдер Джаред Айзекман є засновником приватної військової компанії, він очолив перший політ на орбіту екіпажу, що повністю складається з космічних туристів.

Дональд Трамп, обраний президент США, висунув на посаду нового глави NASA Джареда Айзекмана. Якщо Сенат схвалить кандидатуру досвідченого пілота і підприємця, то він очолить космічне агентство США в поворотний момент його 76-річної історії, оскільки NASA готується повернути людей на Місяць вперше з 1972 року, пише The Guardian.

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Джаред Айзекман став першою цивільною особою, яка вийшла у відкритий космос

Джаред Айзекман, 41-річний засновник приватної військової компанії Draken International, яка готує пілотів для армії США, написав у соціальній мережі Х, що для нього велика честь отримати пропозицію від Трампа очолити NASA.

Айзекман має досвід космічних польотів, адже фінансував і керував двома місіями космічних туристів на навколоземну орбіту, що відбулися за допомогою ракети та космічного корабля компанії SpaceX. Цією компанією володіє соратник Трампа Ілон Маск.

Мільярдер організував і командував першим в історії польотом у космос екіпажу, який повністю складається з космічних туристів. Це була місія Inspiration4, під час якої чотири людини три дні перебували на орбіті у вересні 2021 року.

Джаред Айзекман, 41-річний засновник приватної військової компанії Draken International, яка готує пілотів для армії США, написав у соціальній мережі Х, що для нього велика честь отримати пропозицію від Трампа очолити NASA Фото: Starship

Айзекман також був організатором і командиром місії Polaris Dawn, під час якої у вересні цього року космічні туристи п'ять днів перебували на орбіті. Під час цієї місії відбувся перший в історії вихід цивільних осіб у відкритий космос. На висоті 740 км це зробили Айзекман і його колега по польоту Сара Гілліс. Також екіпаж цієї місії перебував далі від Землі, ніж будь-який інший екіпаж космічного корабля з 1972 року, коли закінчилася місячна програма "Аполлон". Айзекман має намір знову вирушити в космос у найближчому майбутньому, але вже на космічному кораблі Starship компанії SpaceX.

Якщо Сенат затвердить Айзекмана на посаді нового адміністратора NASA, то на цій посаді він змінить Білла Нельсона, колишнього астронавта і сенатора-демократа від штату Флорида, якого призначив Джо Байден 2021 року.

Під керівництвом Нельсона у NASA активно просувається вперед реалізація нової місячної програми "Артеміда", хоча й не без труднощів. У 2022 році відбулася місія "Артеміда-1", коли безпілотний космічний корабель облетів Місяць і повернувся назад. Наступного року має відбутися місія "Артеміда-2", під час якої астронавти облетять Місяць, але не висадяться на ньому. А восени 2026 року під час місії "Артеміда-3" астронавти NASA все ж мають здійснити першу з 1972 року висадку на Місяць. Планується, що на поверхню Місяця вперше ступить жінка, а також представник не європеоїдної раси.

Айзекман є близьким другом Ілона Маска, який відіграватиме важливу роль в адміністрації Трампа, адже він має допомогти значно скоротити федеральні витрати. Тож не відомо, чи зможе NASA використати для польотів на Місяць потужну ракету-носій Space Launch System. Річ у тім, що вартість запуску ракети становить понад 2 млрд доларів. Як уже писав Фокус, у США ходять чутки, що NASA не дозволять витрачати гроші на запуск цієї ракети, а замість цього може бути використана ракета Starship Ілона Маска.

Також Фокус писав про те, що NASA збирається знищити МКС шляхом падіння станції на Землю. Чи може смертельне занурення Міжнародної космічної станції у 2031 році забруднити навколишнє середовище? Це питання вже стоїть на порядку денному.