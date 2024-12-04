NASA збирається знищити МКС падінням станції на Землю: чим це загрожує нашій планеті

Чи може смертельне занурення Міжнародної космічної станції 2031 року забруднити довкілля? Це питання вже стоїть на порядку денному.

Міжнародна космічна станція (МКС) зараз є проблемним об'єктом на орбіті. Вона страждає від тріщин, витоків охолоджувальної рідини та повітря, та й просто від віку, адже їй уже 25 років. Це робить МКС небезпечним місцем для перебування астронавтів. У NASA ухвалили рішення у 2031 році "безпечно й під контролем" спустити МКС в атмосферу Землі, де частина її згорить, з метою затопити її уламки в Тихому океані. Деякі експерти починають сумніватися, наскільки безпечним буде це смертельне занурення, оскільки воно може врешті-решт забруднити повітря і воду Землі, пише Space.

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Зона для контрольованого занурення МКС розташована в межах південної частини Тихого океану, де немає жодних поселень. Ця область розташована далі від суші, ніж будь-яка інша точка на Землі, і її часто називають найбільшим у світі кладовищем космічних кораблів.

Проте заплановане закінчення терміну служби МКС викликає занепокоєння серед учених. Деякі дослідники вважають, що під час спуску в атмосфері й падіння в океан уламки станції можуть значно забруднити воду і повітря.

NASA оголосило, що обрало компанію SpaceX для розробки космічного корабля, який допоможе спустити МКС з орбіти. Вартість контракту становить майже 850 млн доларів. У NASA вважають це найкращим варіантом для контрольованої та безпечної утилізації орбітальної станції.

NASA оголосило, що обрало компанію SpaceX для розробки космічного корабля, який допоможе спустити МКС з орбіти Фото: Starship

Леонард Шульц із Технічного університету Брауншвейга в Німеччині, каже, що, з огляду на масу МКС (450 тонн), атмосферу Землі може бути забруднено величезною кількістю шкідливих речовин, коли станція згорятиме під час сильного нагріву під час тертя з повітрям.

Лучано Ансельмо з Інституту інформаційних наук і технологій у Пізі, Італія, вважає, що певна загроза для води в океані також є, адже вона може бути забруднена уламками МКС. Але вчений зазначає, якщо навіть уся маса МКС впаде в океан, то це буде ніщо порівняно з масою всіх кораблів і вантажів, затоплених за десятки років, не кажучи вже про інші відходи, що забруднюють водне середовище. Ансельмо вважає, що більша загроза від спуску МКС спостерігається для верхніх шарів атмосфери Землі, але поки що складно оцінити ці негативні наслідки.

Водночас представники організацій, які займаються захистом водного середовища, вважають, що космічне сміття внаслідок падіння МКС може становити велику загрозу для вод Тихого океану.

Заплановане закінчення терміну служби МКС викликає занепокоєння серед учених Фото: NASA

Багато експертів вказують на те, що досі немає міжнародної правової бази, яка б контролювала спуск неробочих космічних апаратів на Землю.

Даррен Макнайт з компанії LeoLabs, яка відстежує активність у космосі, щоб виявити загрози для безпеки космічних апаратів, каже, що багато експертів більше турбуються про водне середовище, ніж про космічне. Але якщо не спускати космічні апарати під контролем в атмосферу, то це може завершитися великою катастрофою.

Якщо ніхто не платитиме за утримання МКС на орбіті, вона не зможе маневрувати, і з нею легко зіткнуться уламки космічного сміття. Тоді станція може просто впасти куди завгодно, каже Макнайт.

За словами Макнайта, можна було розібрати МКС на орбіті та спустити в океан частинами. Або ж відправити станцію на вищу орбіту. Але обидва варіанти є дуже дорогими.

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