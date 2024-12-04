NASA собирается уничтожить МКС путем падения станции на Землю: чем это грозит нашей планете

Может ли смертельное погружение Международной космической станции в 2031 году загрязнить окружающую среду? Этот вопрос уже стоит на повестке дня.

Международная космическая станция (МКС) сейчас является проблемным объектом на орбите. Она страдает от трещин, утечек охлаждающей жидкости и воздуха, да и просто от возраста, ведь ей уже 25 лет. Это делает МКС опасным местом для пребывания астронавтов. В NASA приняли решение в 2031 году "безопасно и под контролем" спустить МКС в атмосферу Земли, где часть ее сгорит, с целью затопить ее обломки в Тихом океане. Некоторые эксперты начинают сомневаться, насколько безопасным будет это смертельное погружение, поскольку оно может в конечном итоге загрязнить воздух и воду Земли, пишет Space.

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Зона для контролируемого погружения МКС находится в пределах южной части Тихого океана, где нет никаких поселений. Эта область находится дальше от суши, чем любая другая точка на Земле, и ее часто называют крупнейшим в мире кладбищем космических кораблей.

Тем не менее, запланированное окончание срока службы МКС вызывает беспокойство среди ученых. Некоторые исследователи считают, что во время спуска в атмосфере и падения в океан обломки станции могут сильно загрязнить воду и воздух.

NASA объявило, что выбрало компанию SpaceX для разработки космического корабля, который поможет спустить МКС с орбиты. Стоимость контракта составляет почти 850 млн долларов. В NASA считают это лучшим вариантом для контролируемой и безопасной утилизации орбитальной станции.

NASA объявило, что выбрало компанию SpaceX для разработки космического корабля, который поможет спустить МКС с орбиты Фото: SpaceX

Леонард Шульц из Технического университета Брауншвейга в Германии, говорит, что, учитывая массу МКС (450 тонн), атмосфера Земли может быть загрязнена огромным количеством вредных веществ, когда станция будет сгорать во время сильного нагрева при трении с воздухом.

Лучано Ансельмо из Института информационных наук и технологий в Пизе, Италия, считает, что некоторая угроза для воды в океане также существует, ведь она может быть загрязнена обломками МКС. Но ученый говорит, что если даже вся масса МКС рухнет в океан, то это будет ничто по сравнению с массой всех кораблей и грузов, затопленных за десятки лет, не говоря уже о других отходах, загрязняющих водную среду. Ансельмо считает, что большая угроза от спуска МКС существует для верхних слоев атмосферы Земли, но пока сложно оценить эти негативные последствия.

Но представители организаций, которые занимаются защитой водной среды, считают, что космический мусор в результате падения МКС может представлять большую угрозу для вод Тихого океана.

Запланированное окончание срока службы МКС вызывает беспокойство среди ученых Фото: NASA

Многие эксперты указывают на то, что до сих пор не существует международной правовой базы, которая бы контролировала спуск неработающих космических аппаратов на Землю.

Даррен Макнайт из компании LeoLabs, которая отслеживает активность в космосе, чтобы выявить угрозы для безопасности космических аппаратов, говорит, что многие эксперты больше беспокоятся о водной среде, чем о космической. Но если не спускать космические аппараты под контролем в атмосферу, то это может быть заносится большой катастрофой.

Если никто не будет платить за содержание МКС на орбите, она не сможет маневрировать, и с ней легко столкнутся обломки космического мусора. Тогда станция может просто упасть куда угодно, говорит Макнайт.

По словам Макнайта, можно было разобрать МКС на орбите и спустить в океан по частям. Или же отправить станцию на более высокую орбиту. Но оба варианта являются очень дорогостоящими.

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