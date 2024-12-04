Трамп может забрать у NASA ракету для полета на Луну: что это значит для Илона Маска

В США появились слухи, что администрация нового президента страны может значительно урезать бюджет NASA, что не позволит использовать мощную ракету SLS.

После недавней победы Дональда Трампа на выборах президента США, в стране среди экспертов по космосу циркулируют слухи и предположения, что гигантская ракета NASA под названием Space Launch System (SLS), может никогда не полететь в космос. В частности, не сможет принять участие в высадке астронавтов на Луну в 2026 году. Эта мощная ракета-носитель является ключевым элементом лунной программы NASA "Артемида". С ее помощью NASA хочет вернуть на Луну людей впервые с 1972 года. Существует ли замена для этой ракеты и как от возможного негативного развития событий для NASA может выиграть Илон Маск? Об этом пишет The Conversation.

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Первая высадка людей на Луну в 21 веке

Изначально NASA планировало высадить астронавтов на Луну уже в 2024 году, затем запуск был перенесен на 2025 год, но теперь планируется, что высадка состоится осенью 2026 года.

В рамках миссии "Артемида-3" мощная ракета-носитель Space Launch System (SLS) должна отравить в космос четырех астронавтов на борту космического корабля Orion от NASA. Когда корабль прибудет на орбиту вокруг Луны, та его будет ждать космический корабль Starship от компания Илона Маска SpaceX, который будет запушен отдельно. Двое астронавтов перейдут на этот корабль и приземлятся на Луне, а поле окончания миссии вернутся снова на корабль NASA.

Мощную ракету у NASA могут забрать?

Недавно американский журналист Эрик Бергер, который пишет о космосе, предположил, что существует вероятность 50 на 50, что NASA не дадут возможность использовать ракету SLS в миссиях на Луну.

Официально об этом нигде не сообщалось, но эти слухи соответствуют предположениям о том, что администрация Трампа может лишить NASA части финансирования и заставить агентство использовать для многих миссий частные компании.

Ракета Space Launch System (SLS) Фото: NASA

В то же время подготовка в высадке на Луну идет не совсем по плану. Это связано с задержками в создании новых скафандров, с техническими проблемами у космического корабля Orion, а также с тем, что SpaceX до сих пор не провела испытание лунной версии космического корабля Starship.

Важно отметить, что никаких проблем у NASA не вызывает ракета SLS, которая хорошо себя показала во время лунной миссии "Артемида-1" в 2022 году. Тогда ракета успешно отправила в космос беспилотный корабль Orion. В создание ракеты SLS и связанной с ней инфраструктуры в Космическом центре имени Кеннеди NASA во Флориде уже вложены миллиарды долларов. Но это одноразовая ракета, в отличие от ракеты Илона Маска Starship (она состоит из двух ступеней: собственно, из ракеты-носителя и космического корабля).

NASA заявляет, что SLS является единственной ракетой в мире, которая может отправить корабль Orion, астронавтов и груз прямо на Луну за один запуск. Но стоит такой запуск более 2 млрд долларов.

Космический корабль Orion Фото: NASA

Илон Маск выбирает Марс

Илон Маск был введен в администрацию Трампа в качестве одного из двух главных урезателей расходов. Новая администрация президента США намерена сэкономить до 2 трлн долларов федерального бюджета.

Некоторые эксперты указывают на то, что Илон Маск не просто является близким соратником Трампа, но и считает миссии на Марс более приоритетными, чем полеты на Луну. Миллиардер заявил, что хочет отправить людей в путешествие на Марс с помощью своего корабля Starship к 2028 году. Но эксперты считают, что это почти невозможно.

Самое интересное, что именно во время первого президентского срока Трампа в 2017 году была создана лунная программа NASA "Артемида", которая стала продолжением программы "Аполлон".

В то время как NASA испытывает проблемы с реализацией пилотируемого полета на Луну у Илона Маска дела идут немного лучше. Недавно ракета Starship совершила очередной испытательный полет, который показал, что SpaceX приближается к настоящему использованию ракеты для исследования космоса. Важно отметить, что Starship является многоразовой ракетой, в отличие от SLS. Таким образом ракета Маска более выгодна для запусков в космос.

Ракета Starship Фото: SpaceX

Может ли Starship заменить ракету NASA?

Если SLS заберут у NASA, то сможет ли Starship заменить эту ракету? Теоретически, ракета могла бы вывести космический корабль с астронавтами в космос и отправить их на орбиту вокруг Луны. При этом космический корабль Илона Маска мог бы служить одновременно и посадочным модулем для спуска на поверхность Луны. Но сможет ли SpaceX сделать это? На этот вопрос ответить сложно. Все-таки ракета SLS уже использовалась для лунной миссии, а Starship все еще находится на этапе испытаний.

Существует вероятность, что для полета астронавтов на Луну используют другую ракету Илона Маска — Falcon Heavy. Но инженерам SpaceX придется ее значительно модернизировать, что повлечет за собой новые задержки в выполнении миссии "Артемида-3".

Ракета Falcon Heavy Фото: SpaceX

Все это может привести к тому, что Китай может высадить своих астронавтов на Луну раньше, чем США.

Еще предстоит выяснить, готова ли компания SpaceX или другие частные компании к реализации амбициозной лунной программы NASA. Кажется, сейчас экономически невыгодно отказываться от ракеты SLS, учитывая миллиарды долларов потраченных средств и уровень ее готовности к полетам в космос. Но как сложится ее дальнейшая судьба может стать известно уже в начале следующего года. В любом случае администрации Трампа придется обосновать свое решение перед Конгрессом и американской общественностью.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что океаны на Земле появились благодаря вторжению из космоса. Вода кометы из семейства Юпитера соответствует воде в океанах Земли, поэтому кометы могли заполнить водой океаны на нашей планете.