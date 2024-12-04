Океаны на Земле появились благодаря вторжению из космоса: что обнаружили ученые (фото)

Вода кометы из семейства Юпитера соответствует воде в океанах Земли, поэтому кометы могли заполнить водой океаны на нашей планете.

Существуют доказательства того, что астероиды могли доставить воду на Землю, но роль комет в этом процессе остается неподтвержденной. Теперь же астрономы обнаружили, что вода кометы из семейства Юпитера под названием 67P/Чурюмова-Герасименко имеет схожий состав с водой в океанах Земли. Новое открытие указывает на то, что кометы семейства Юпитера могли также доставить воду на нашу планету. Новое исследование, опубликованное в журнале Science Advances, опровергает предыдущие исследования, которые указывали на то, что связи между кометами и океанами на Земле нет, пишет Interesting Engineering.

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Считается, что часть воды Земля получила во время своего формирования из протопланетного диска, окружающего Солнце 4,6 млрд лет назад. Но сильное излучение Солнца привело к испарению большей части этой первичной воды на Земле.

Как показали прошлые исследования, часть воды на Земле была создана с помощью вулканической активности. Вулканы выбрасывали водяной пар в атмосферу, где он конденсировался и выпадал на поверхность планеты в виде дождя. Таким образом было положено начало формированию океанов.

Некоторые исследования показывают, что значительная часть океанов на Земле образовалась благодаря воде, принесенной астероидами в самом начале существования нашей планеты Фото: Earth.com

Некоторые исследования показывают, что значительная часть океанов на Земле образовалась благодаря воде, принесенной астероидами в самом начале существования нашей планеты. Астероиды более 4 млрд лет назад постоянно падали на Землю, а потому могли доставить сюда воду. В то же время другие исследования не обнаружили связи между кометами и океанами на Земле, то есть не было подтверждений, что эти ледяные тела могли принести воду во время столкновений с планетой.

Но за последние годы исследования комет семейства Юпитера выявили тесную связь между их водой и водой на Земле на основе важной молекулярной сигнатуры. Эта сигнатура представляет собой соотношение дейтерия, то есть изотопа водорода, к обычному водороду, обнаруженному в воде. Концентрация дейтерия меняется в зависимости от расстояния объекта от Солнца. Кометы, которые сформировались в холодной внешней части Солнечной системы, имеют более высокий уровень дейтерия, чем астероиды, которые были созданы ближе к Солнцу.

Измерения водяного пара в нескольких кометах семейства Юпитера показали, что уровень дейтерия в них аналогичный уровню, обнаруженному в воде на Земле. Значит эти кометы могли все доставить воду на нашу планету. По словам авторов исследования, они провели новый анализ содержания дейтерия в комете 67P/Чурюмова-Герасименко, которая входит в семейство Юпитера.

Комета 67P/Чурюмова - Герасименко Фото: ESA

Дело в том, что еще в 2014 году данные космического аппарата "Розетта" поставили под сомнение теорию о том, что кометы могли доставить воду на Землю. Данные аппарата показали, что комета 67P/Чурюмова-Герасименко содержит самую высокую концентрацию дейтерия, обнаруженную среди всех комет. Дейтерия там в 3 раза больше, чем в океанах на Земле. Авторы нового исследования заново проанализировали тысячи измерений, проведенных зондом "Розетта", ведь они хотели понять почему в воде комет наблюдались разные соотношения изотопов водорода.

Прошлые исследования предполагали, что что пыль, окружающая кометы в виде комы, может влиять на уровень дейтерия. Действительно, ученые обнаружили связь между измерениями дейтерия и количеством пыли в коме кометы. По мере приближения кометы к Солнцу ее поверхность нагревается, и из ядра объекта выделяется газ и пыль. Как показало исследование, вода, богатая дейтерием, имеет тенденцию связываться с частицами пыли сильнее, чем обычная вода, что может привести к обманчиво высоким показаниям дейтерия в коме.

Поэтому ученые говорят, что кометы могли доставить воду на Землю, хотя требуются дополнительные исследования, чтобы найти больше доказательств этому.

Фокус уже писал о том, почему на снимках астронавтов с Луны не видно звезд. На самом деле звезды с поверхности Луны видны, просто они выглядят иначе.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили новую комету главного пояса. Эти объекты находятся в главном поясе астероидов и их очень сложно отличить от обычных космических камней.