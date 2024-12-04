Океани на Землі з'явилися завдяки вторгненню з космосу: що виявили вчені (фото)

Вода комети з сімейства Юпітера відповідає воді в океанах Землі, тому комети могли заповнити водою океани на нашій планеті.

Існують докази того, що астероїди могли доставити воду на Землю, але роль комет у цьому процесі залишається непідтвердженою. Тепер же астрономи виявили, що вода комети з сімейства Юпітера під назвою 67P/Чурюмова-Герасименко має схожий склад із водою в океанах Землі. Нове відкриття вказує на те, що комети сімейства Юпітера могли також доставити воду на нашу планету. Нове дослідження, опубліковане в журналі Science Advances, спростовує попередні дослідження, які вказували на те, що зв'язку між кометами і океанами на Землі немає, пише Interesting Engineering.

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Вважається, що частину води Земля отримала під час свого формування з протопланетного диска, що оточував Сонце 4,6 млрд років тому. Але сильне випромінювання Сонця призвело до випаровування більшої частини цієї первинної води на Землі.

Як показали минулі дослідження, частина води на Землі була створена за допомогою вулканічної активності. Вулкани викидали водяну пару в атмосферу, де вона конденсувалася і випадала на поверхню планети у вигляді дощу. Таким чином було покладено початок формуванню океанів.

Деякі дослідження показують, що значна частина океанів на Землі утворилася завдяки воді, принесеній астероїдами на самому початку існування нашої планети Фото: Earth.com

Деякі дослідження показують, що значна частина океанів на Землі утворилася завдяки воді, принесеній астероїдами на самому початку існування нашої планети. Астероїди понад 4 млрд років тому постійно падали на Землю, а тому могли доставити сюди воду. Водночас інші дослідження не виявили зв'язку між кометами та океанами на Землі, тобто не було підтверджень, що ці крижані тіла могли принести воду під час зіткнень із планетою.

Але за останні роки дослідження комет сімейства Юпітера виявили тісний зв'язок між їхньою водою і водою на Землі на основі важливої молекулярної сигнатури. Ця сигнатура являє собою співвідношення дейтерію, тобто ізотопу водню, до звичайного водню, виявленого у воді. Концентрація дейтерію змінюється залежно від відстані об'єкта від Сонця. Комети, які сформувалися в холодній зовнішній частині Сонячної системи, мають вищий рівень дейтерію, ніж астероїди, які були створені ближче до Сонця.

Вимірювання водяної пари в кількох кометах сімейства Юпітера показали, що рівень дейтерію в них аналогічний рівню, виявленому у воді на Землі. Отже, ці комети могли всі доставити воду на нашу планету. За словами авторів дослідження, вони провели новий аналіз вмісту дейтерію в кометі 67P/Чурюмова-Герасименко, яка входить до сімейства Юпітера.

Комета 67P/Чурюмова — Герасименко Фото: ESA

Річ у тім, що ще 2014 року дані космічного апарату "Розетта" поставили під сумнів теорію про те, що комети могли доставити воду на Землю. Дані апарату показали, що комета 67P/Чурюмова-Герасименко містить найвищу концентрацію дейтерію, виявлену серед усіх комет. Дейтерію там у 3 рази більше, ніж в океанах на Землі. Автори нового дослідження заново проаналізували тисячі вимірювань, проведених зондом "Розетта", адже вони хотіли зрозуміти чому у воді комет спостерігалися різні співвідношення ізотопів водню.

Минулі дослідження припускали, що пил, який оточує комети у вигляді коми, може впливати на рівень дейтерію. Дійсно, вчені виявили зв'язок між вимірами дейтерію і кількістю пилу в комі комети. У міру наближення комети до Сонця її поверхня нагрівається, і з ядра об'єкта виділяється газ і пил. Як показало дослідження, вода, багата дейтерієм, має тенденцію зв'язуватися з частинками пилу сильніше, ніж звичайна вода, що може призвести до оманливо високих показників дейтерію в комі.

Тому вчені кажуть, що комети могли доставити воду на Землю, хоча потрібні додаткові дослідження, щоб знайти більше доказів цьому.

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