Чому на знімках астронавтів з Місяця не видно зірок: немає жодної теорії змови (фото)

Насправді зірки з поверхні Місяця видно, просто вони виглядають інакше.

Якщо подивитися на фотографії, зроблені астронавтами місій "Аполлон" на поверхні Місяця, то на жодній з них не видно зірок. Насправді це не є підтвердженням існуючої теорії змови, що NASA підробило фотографії, забувши, що в космосі є зірки, і ніхто ніколи не був на Місяці. Є просте пояснення, чому на цих знімках не видно зірок на задньому плані, пише IFLScience.

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Одна з причин того, чому астронавти місій "Аполлон" не бачили зірок, перебуваючи на поверхні Місяця, і тим паче не зафіксували їх на камеру, полягає в тому, що вони приземлялися на супутнику Землі в денний час. Тобто Сонце світило дуже яскраво, щоб астронавти могли побачити зірки неозброєним оком.

Астронавт NASA Ніл Армстронг із місії "Аполлон-11", який став першою людиною, що ступила на поверхню Місяця 1969 року, згадував, що він і його напарник Базз Олдрін не бачили зірок.

Проте зірки з поверхні Місяця побачити можна за допомогою оптичного обладнання, і вони насправді здаються трохи менш розмитими, ніж із Землі, де наша атмосфера заломлює світло.

Чому ж зірок не виявилося на фотографіях, зроблених з поверхні Місяця? Астронавти насамперед займалися зйомкою поверхні Місяця і самих себе. Тому вони використовували коротку витримку і малу діафрагму, щоб сфотографувати яскраво освітлену поверхню супутника Землі і себе на ній. У результаті на задньому плані не видно зірок.

Але 1972 року астронавти місії "Аполлон-16" встановили на поверхні Місяця перший в історії місячний телескоп, оснащений фотокамерою і спектрографом. Завдяки цьому на знімках, зроблених телескопом, можна побачити зірки.

За допомогою місячного телескопа 1972 року було вперше зроблено знімки зірок і Землі з поверхні Місяця Фото: NASA

За словами Тріші Талберт з NASA, за допомогою місячного телескопа астронавти спостерігали за великою кількістю зоряних скупчень, а також туманностей, де народжуються зірки. Астронавти також направили телескоп на Велику Магелланову Хмару, карликову галактику, яка обертається навколо Чумацького Шляху.

За допомогою цього місячного телескопа було вперше зроблено знімки зірок і Землі з поверхні Місяця.

У той час як перші астронавти, які висадилися на Місяці, не бачили зірок, астронавт NASA Майкл Коллінз перебував у командному модулі на орбіті навколо Місяця. Хоча він перебував дуже далеко від усіх інших людей, у нього був приголомшливий вид на космос. Коллінз згадував, що він бачив яскраві зірки.

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