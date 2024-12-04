Відомо всього 14 таких об'єктів: виявлено нову дивну комету в Сонячній системі (фото)

Загадковий об'єкт, який виявили в головному поясі астероїдів 2021 року, виявився кометою головного пояса.

Астрономи виявили нову незвичайну комету в Сонячній системі, яка отримала назву 456P/PANSTARRS. На відміну від інших комет, вона розташована в головному поясі астероїдів між Марсом і Юпітером. Уперше загадковий об'єкт, що отримав назву 2021 L4, вчені виявили 2021 року, але цей, як здавалося, астероїд, виявляв кометну активність, то він викидав газ у космос. Тепер же за допомогою нових спостережень астрономи визначили, що цей об'єкт є кометою головного пояса. На сьогодні відомо лише про існування 14 таких комет. Дослідження опубліковано в журналі Research Notes of the AAS, пише IFLScience.

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Комети являють собою об'єкти, що складаються з льоду, каменю і пилу, які залишилися після формування Сонячної системи понад 4,5 млрд років тому. Зазвичай комети мають розмір від 1 до 10 км і обертаються навколо Сонця по дуже довгих і витягнутих орбітах. Більшість комет знаходяться в поясі Койпера і Хмарі Оорта на краю Сонячної системи і час від часу наближаються до Сонця.

Коли комети наближаються до Сонця, вони нагріваються і викидають газ і пил у космос, і таким чином у них з'являється хвіст і кома, тобто оболонка навколо ядра.

Водночас астроїди є кам'янистими об'єктами, розмір, яких може досягати понад 500 км, але вони не мають кометних хвостів і коми. Також у них кругова і коротша, ніж у комет орбіта. І все ж деякі астероїди проявляють разову кометну активність, коли в них виникає хвіст і кома через дуже швидке обертання або зіткнення з іншим космічним каменем. Ця група астероїдів знаходиться в головному поясі астероїдів між Марсом і Юпітером.

Знімки комети 456P/PANSTARRS, на яких ядро розташоване в центрі кожного зображення, а хвіст простягається вправо Фото: IFLS

Комети головного пояса являють собою крижані об'єкти, які також обертаються навколо Сонця по кругових орбітах у головному поясі астероїдів. Вперше їх виявили у 2006 році. Ці комети є дуже рідкісними, адже до нового відкриття було відомо всього лише 13 таких об'єктів.

Тепер же астрономи виявили 14-ту комету головного пояса, що отримала назву 456P/PANSTARRS. Хоча цей об'єкт було виявлено ще 3 роки тому, тільки нещодавні нові спостереження змогли показати, що це дійсно комета, а не астероїд.

За словами вчених, 456P/PANSTARRS здійснює повний оберт навколо Сонця за 3956 днів або майже 11 років.

Якби хвіст і кома у цього об'єкта з'явилися тільки один раз, то його можна було б вважати активним астероїдом. Астрономи помітили, що під час наближення до Сонця хвіст у 456P/PANSTARRS з'являється, а потім зникає. Аналіз минулих даних показав, що поява хвоста повторюється. Тобто це активне крижане тіло, а значить комета головного пояса.

Поки що вчені не визначили точний розмір нової комети. Також астрономи до кінця не розуміють усі властивості таких крижаних об'єктів, адже їх було виявлено дуже мало.

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