Четверта подібна подія у 2024 році: на Росію впав астероїд і вибухнув (відео)

Невеликий астероїд під час входу в атмосферу Землі вибухнув і не заподіяв жодної шкоди.

У вівторок, 3 грудня, о 18:15 за Києвом над територією Якутії (офіційно Республіка Саха) в Росії в небі вибухнув маленький астероїд, який було виявлено всього за кілька годин до свого падіння на Землю. Це вже четверта подібна подія у 2024 році, пише Space.

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Астероїд вибухнув над РФ: що відомо

Європейське космічне агентство випустило попередження про те, що на територію Росії, а саме в північно-східному Сибіру, має впасти астероїд, об 11:27 за Києвом у вівторок, 3 грудня. У повідомленні було сказано, що цей астероїд розміром приблизно 70 см, найімовірніше, не досягне поверхні Землі і згорить в атмосфері. За кілька годин до цього астероїд, який отримав тимчасову назву C0WEPC5, був вперше виявлений астрономами з Національної обсерваторії Кітт-Пік у США.

Приблизно о 18:15 за Києвом жителі Якутії спостерігали яскраву смугу в небі, а потім яскравий спалах світла, коли астероїд C0WEPC5, як і прогнозувалося, увійшов у атмосферу Землі на великій швидкості та вибухнув. Такі вогняні кулі, як бачили жителі РФ, виникають, коли невеликі астероїди через тертя під час входження в атмосферу Землі розпадаються на частини внаслідок вибуху.

Наразі невідомо, чи впали якісь уламки цього космічного каменю на землю, якщо вони взагалі могли бути. З огляду на розмір астероїда, він міг повністю згоріти в атмосфері і не залишити після себе жодних уламків. Іноді після таких подій все ж таки через деякий час знаходять шматочки астероїда, що вибухнув, але це буває дуже рідко.

У вівторок, 3 грудня, о 18:15 за Києвом над територією Якутії (офіційно Республіка Саха) в Росії в небі вибухнув маленький астероїд, який було виявлено всього за кілька годин до свого падіння на Землю Фото: ESA

Навіть якби астероїд C0WEPC5 міг би пережити прохід через атмосферу, що майже неможливо, адже він дуже маленький, то значної шкоди цей камінь не заподіяв би.

Навіть якби астероїд C0WEPC5 міг би пережити прохід через атмосферу, що майже неможливо, адже він дуже маленький, то значної шкоди цей камінь не заподіяв би Фото: Скриншот

Із Землею щодня зближуються астроїди різних розмірів, а тому Європейське космічне агентство, NASA за допомогою спеціальних систем спостереження проводять постійний моніторинг навколоземного простору на предмет існування загрози падіння астероїда. Але десятки тисяч маленьких астероїдів залишаються непоміченими через те, що вони відбивають дуже мало сонячного світла. Тому деякі з астероїдів, що падають на Землю, виявляють лише за кілька годин до того, як вони вріжуться в нашу планету. Так сталося і цього разу.

Четвертий подібний астероїд упав на Землю у 2024 році

За словами астрофізика Річарда Мойссла, астероїд C0WEPC5 став четвертим космічним каменем у 2024 році, який врізався в Землю, але його було виявлено всього за кілька годин до цього. За всю історію спостережень за навколоземними астероїдами це вже 11-та подібна подія.

Першим астероїдом цього року, який був помічений безпосередньо перед падінням на Землю став камінь під назвою 2024 BX1. Космічний камінь розміром приблизно 1 метр згорів в атмосфері над Німеччиною в січні. Другий подібний астероїд, який отримав назву 2024 RW1 вибухнув у небі над Філіппінами у вересні. Третій випадок падіння на Землю такого ж астероїда стався в жовтні. Тоді астероїд 2024 UQ виявили всього за 2 години до того, як він згорів в атмосфері над Гаваями.

Усі ці астероїди не є потенційно небезпечними за класифікацією NASA. Для того, щоб космічний камінь вважався потенційно небезпечним, він повинен мати розмір не менше 150 метрів. Але вчені спостерігають за тисячами таких каменів у космосі, які зближуються із Землею на відстань менше ніж 7,5 млн км. Вважається, що в цьому випадку будь-яка непередбачувана подія в космосі може змінити траєкторію польоту великого астроїда і він потенційно може врізатися в Землю. Поки що розрахунки вчених показують, що до кінця 21 століття жоден великий астроїд, який міг би спричинити катастрофу регіонального або планетарного масштабу, не має впасти на нашу планету.

Для того, щоб космічний камінь вважався потенційно небезпечним, він повинен мати розмір не менше 150 метрів Фото: NASA

Але маленькі астероїди, які навіть не досягають поверхні планети, продовжують врізатися в Землю досить часто.

Для того, щоб поліпшити виявлення астероїдів, які можуть врізатися в Землю, в найближчому майбутньому NASA відправить у космос телескоп NEO Surveyor. Він зможе виявити навіть маленькі космічні камені, а отже вчені зможуть прогнозувати їхнє падіння на нашу планету набагато раніше.

Як уже писав Фокус, вранці в середу, 4 грудня повз Землю пролетів потенційно небезпечний астероїд 2020 XR завширшки приблизно 450 метрів.

Також Фокус писав про те, що космічний телескоп Вебб виявив 5 найбільш ранніх галактик у Всесвіті віком 13,6 млрд років. Ймовірно, існують ще більш ранні галактики, але поки найпотужніший космічний телескоп їх ще не побачив.