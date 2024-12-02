Розміром як 4 футбольні поля: до Землі наближається небезпечний астероїд, що відомо (фото)

Астероїди такого розміру підлітають до нашої планети приблизно раз на рік.

Учені з NASA повідомили, що в середу, 4 грудня, біля Землі опиниться потенційно небезпечний астероїд розміром 450 метрів, що більше, ніж довжина середнього футбольного поля, більш ніж у 4 рази. За словами вчених, настільки великі космічні камені підлітають до Землі на відносно близьку відстань за космічними мірками приблизно раз на рік, пише Forbes.

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Згідно з класифікацією NASA, будь-який астероїд, розмір якого перевищує 150 метрів, вважається потенційно небезпечним для Землі. Але ще одним критерієм його небезпеки для нашої планети є відстань астероїда від Землі. Він має перебувати не далі, ніж 7,5 млн км. Будь-яка зміна орбіти такого астероїда, внаслідок чого він може потенційно впасти на Землю, призведе до руйнувань регіонального масштабу. Вважається, наприклад, що падіння астроїда завширшки не менше 150 метрів може зруйнувати цілий мегаполіс.

Саме такий потенційно небезпечний астероїд наразі прямує до Землі та опиниться найближче до нашої планети о 7:27 у середу, 4 грудня. Цей астероїд, названий 2020 XR має ширину приблизно 450 метрів і його виявили якраз 4 грудня, але 2020 року.

Учені з NASA кажуть, що астероїд 2020 XR не становить загрози для нашої планети під час свого зближення із Землею, адже він має пролетіти повз нас на відстані 2,2 млн км. Для порівняння, Місяць перебуває в середньому на відстані 384 400 км від нас.

Астероїд 2020 XR належить до групи астероїдів під назвою Аполлони, які отримали свою назву на честь космічного каменю під назвою (1862) Аполлон. Хоча ці астероїди мають більшу, ніж у Землі орбіту, під час обертання навколо Сонця, вони перетинають орбіту нашої планети і зближуються з нею час від часу.

Положення астероїда 2020 XR показано червоною стрілкою Фото: Forbes

Попри те, що зараз астрономи вважають, що астероїд 2020 XR, хоч і є потенційно небезпечним, але не повинен впасти на Землю, так було не завжди. Незабаром після його відкриття розрахунки траєкторії руху космічного каменю показали, що він може врізатися в нашу планету у 2028 році, хоча таку ймовірність оцінювали, як 1 до 11 000.

Якщо ви хочете побачити в прямому ефірі наближення астероїда 2020 XR до Землі, то Virtual Telescope проводитиме трансляцію на основі спостережень за допомогою роботизованого телескопа в Італії. Для цього вам потрібно перейти за цим посиланням. Трансляція розпочнеться о 20:30 за Києвом у вівторок, 3 грудня.

Якщо астероїд 2020 XR перебуватиме все ж таки далеко від нас за людськими мірками, то вже 2029 року відбудеться історичне зближення великого астероїда із Землею. Річ у тім, що великий астероїд уперше в історії підлетить до Землі на відстань 31,6 тис. км. На такій відстані перебувають деякі штучні супутники. Історичне зближення здійснить астероїд Апофіс 13 квітня 2029 року. Вважається, що цей космічний камінь можна буде побачити неозброєним оком з Європи, зокрема й з України, якщо буде дуже ясне небо вночі. Просто він дуже великий — завширшки приблизно 375 метрів. Раніше астрономи вважали, що астероїд Апофіс може врізатися в Землю у 2029, у 2036 або у 2068 році, але тепер відомо, що точно не станеться.

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