Размером как 4 футбольных поля: к Земле приближается опасный астероид, что известно (фото)

Астероиды такого размера подлетают к нашей планете примерно раз в год.

Ученые из NASA сообщили, что в среду, 4 декабря, возле Земли окажется потенциально опасный астероид размером 450 метров, что больше, чем длина среднего футбольного поля более чем в 4 раза. По словам ученых, настолько большие космические камни подлетают к Земле на относительно близкое расстояние по космическим меркам примерно раз в год, пишет Forbes.

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Согласно классификации NASA, любой астероид, размер которого превышает 150 метров, считается потенциально опасным для Земли. Но еще одним критерием его опасности для нашей планеты является расстояние астероида от Земли. Он должен находится не дальше, чем 7,5 млн км. Любое изменение орбиты такого астроида, в результате чего он может потенциально пасть на Землю, приведет к разрушениям регионального масштаба. Считается, например, что падение астроида шириной не менее 150 метров может разрушить целый мегаполис.

Именно такой потенциально опасный астероид сейчас направляется к Земле и окажется ближе всего к нашей планете в 7:27 в среду, 4 декабря. Этот астероид, названный 2020 XR имеет ширину примерно 450 метров и его обнаружили как раз 4 декабря, но 2020 года.

Ученые из NASA говорят, что астероид 2020 XR не представляет угрозы для нашей планеты во время своего сближения с Землей, ведь он должен пролететь мимо на расстоянии 2,2 млн км. Для сравнения, Луна находится в среднем на расстоянии 384 400 км от нас.

Астероид 2020 XR принадлежит к группе астероидов под названием Аполлоны, которые получили свое название в честь космического камня под названием (1862) Аполлон. Хотя эти астероиды имеют большую, чем у Земли орбиту, во время вращения вокруг Солнца, они пересекают орбиту нашей планеты и сближаются с ней время от времени.

Положение астероида 2020 XR показано красной стрелкой Фото: Forbes

Несмотря на то, что сейчас астрономы считают, что астероид 2020 XR, хоть и является потенциально опасным, но не должен упасть на Землю, так было не всегда. Вскоре после его открытия расчеты траектории движения космического камня показали, что он может врезаться в нашу планету в 2028 году, хотя такая вероятность оценивалась, как 1 к 11 000.

Если вы хотите увидеть в прямом эфире приближение астероида 2020 XR к Земле, то Virtual Telescope будет проводить трансляцию на основе наблюдений с помощью роботизированного телескопа в Италии. Для этого вам нужно перейти по этой ссылке. Трансляция начнется в 20:30 по Киеву во вторник, 3 декабря.

Если астероид 2020 XR будут находиться все же далеко нас по человеческим меркам, то уже в 2029 году состоится историческое сближение крупного астероида с Землей. Дело в том, что крупный астероид впервые в истории подлетит к Земле на расстояние 31,6 тыс. км. На таком расстоянии находятся некоторые искусственные спутники. Историческое сближение осуществит астероид Апофис 13 апреля 2029 года. Считается, что этот космический камень можно будет увидеть невооруженным глазом из Европы, в том числе и из Украины, если будет очень ясное небо ночью. Просто он очень большой – шириной примерно 375 метров. Ранее астрономы считали, что астероид Апофис может врезаться в Землю в 2029, в 2036 или в 2068 году, но теперь известно, что точно не произойдет.

Как уже писал Фокус, физики считают, что темная материя возникла до Большого взрыва. Ученые представили новую космологическую модель, которая предполагает появление темной материи во время бесконечно короткого периода космической инфляции, но еще до Большого взрыва.

Также Фокус писал о том, что новое открытие астрономов указывает на то, что Вселенная может быть не такой, как мы ее представляем. В ней может существовать новая физика или же неизвестная пятая сила природы.