Вік 13,6 млрд років: телескоп Вебб виявив 5 найбільш ранніх галактик у Всесвіті

Ймовірно, існують ще більш ранні галактики, але поки найпотужніший космічний телескоп їх ще не побачив.

Космічний телескоп Вебб виявив відразу 5 найбільш ранніх галактик у Всесвіті серед відомих астрономам. Вони існували через 200 млн років після Великого вибуху, а це означає, що ці астрономічні об'єкти на 90 млн років молодші, ніж попередній рекордсмен. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Live Science.

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Телескоп Вебб побив власний рекорд з виявлення найбільш ранніх галактик у Всесвіті з відомих вченим. Було виявлено 5 нових галактик, які ще перебувають у статусі кандидатів на це звання, адже необхідні додаткові спостереження, щоб підтвердити цей факт.

Найбільш ранні галактики, які побачив телескоп Вебб, існували на найранішому етапі історії Всесвіту, тобто через 200 млн років після Великого вибуху. До цього найбільш ранньою галактикою відомою астрономам вважалася галактика JADES-GS-z14-0, яка існувала через 290 млн років після народження Всесвіту. Нові астрономічні об'єкти мають вік 13,6 млрд років, тоді як Всесвіт існує 13,8 млрд років.

Хоча світло від п'яти найбільш ранніх галактик летіло до нас 13,6 млрд років, ці об'єкти зараз перебувають на відстані 13,6 млрд світлових років, адже Всесвіт відтоді значно розширився, але точно сказати, на якій відстані вони перебувають, поки складно.

За словами вчених, було виявлено одні з найперших галактик, які сформувалися у Всесвіті, але їх, найімовірніше, більше, просто їх ще потрібно знайти. Цікаво, що всі 5 найбільш ранніх галактик розташовані відносно недалеко одна від одної в одному регіоні космосу.

Поки що астрономам не вдалося визначити точний розмір і масу цих галактик, адже зробити це дуже складно. Річ у тім, що найбільш ранні галактики є дуже тьмяними, але завдяки інфрачервоним приладам телескопа Вебб їх вдалося побачити.

Астрономам також довелося використовувати гравітаційне лінзування для виявлення п'яти стародавніх астрономічних об'єктів. Згідно з теорією відносності Ейнштейна, гравітація є викривленням і спотворенням простору-часу за присутності матерії та енергії. Викривлений простір визначає, як рухаються енергія і матерія. Це означає, що навіть якщо світло рухається прямою лінією, воно може бути викривлене і збільшене гравітацією. Бажано, щоб це була дуже сильна гравітація, якою володіє галактика або ж скупчення галактик.

Гравітаційною лінзою, через яку пройшло світло від найбільш ранніх галактик, була галактика Abell S1063, розташована набагато ближче до телескопа Вебб. Гравітація цієї галактики значно посилила світло дуже далеких галактик, а тому вони стали видимими для телескопа.

Якщо астрономи зможуть підтвердити свої попередні висновки, то ці найбільш ранні галактики допоможуть вченим перевірити теорії формування таких об'єктів у ранньому Всесвіті, а також теорії про те, як матерія вперше почала об'єднуватися в космосі у великі структури.

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