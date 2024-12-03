Ми самі інопланетяни: дивні теорії, що пояснюють чому ми не знайшли позаземний розум

Учені десятиліттями шукають докази існування позаземного розумного життя, але так і не знайшли його. Можливо, причина ховається в одній із представлених версій.

Нині вчені знають, що у Всесвіті існують мільярди планет, на яких можуть жити інопланетяни. Чому ж жодна з цих форм життя не вступила з нами в контакт? Можливо, їм заважають величезні відстані, а може інопланетяни просто не хочуть з нами спілкуватися. Або може існувати більш дивна причина. Далі представлено теорії, що дають розв'язання відомого парадоксу Фермі: якщо інопланетяни все ж існують, то де вони всі? Про це пише Live Science.

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Ми шукаємо інопланетян не в тому Всесвіті

Можливо, ми не знайшли інопланетян, тому що наш Всесвіт не особливо сприятливий для життя. Можливо, Земля є аномалією серед мертвих світів. Одна з теорій припускає, що наш Всесвіт є одним із безлічі можливих і не є найкращим місцем для виникнення розумного життя. Просто людям пощастило, що вони взагалі з'явилися. Тож, якщо інопланетяни й існують, то шукати їх слід в іншому, паралельному Всесвіті, де існують кращі умови.

Інопланетяни не живуть на планетах

Нещодавно з'явилася теорія, яка передбачає, що інопланетним видам не обов'язково потрібна планета для того, щоб існувати. Учені вважають, що колонії інопланетян можуть вижити, вільно плаваючи в космосі. Такі форми життя, як вважають учені, можуть існувати в тонких, прозорих твердих оболонках, де підтримується прийнятна температура і тиск. А не виявили ми таких інопланетян тому, що цей вид просто не має засобів зв'язку із зовнішнім світом.

Інопланетяни "замкнені" на супер-Землях

Планети, які у 2-10 разів більші за Землю, називають супер-Землями і їх дуже багато в космосі. При цьому деякі кам'янисті світи можуть мати відповідні умови для розвитку розумного життя. Якщо інопланетяни живуть на таких планетах, то як вважають деякі вчені, ми їх ніколи не побачимо. Просто гравітація такої планети настільки сильна, що космічні подорожі стають неможливими. Просто ракета не зможе злетіти в космос.

Інопланетяни спровокували зміну клімату і загинули

Ще одна теорія припускає, що будь-яка високорозвинена цивілізація може зрештою поглинає настільки багато енергії, що використає всі ресурси планети для цього і провокує катастрофічну зміну клімату. Такий сценарій призводить до неминучого масового вимирання. Тож, якщо інопланетяни й існують, то вони давно вже зникли, адже найімовірніше знищили самі себе задовго до того, як ми їх почали шукати.

Інопланетяни не змогли еволюціонувати досить швидко і зникли

У Всесвіті може існувати величезна кількість придатних для життя планет, але немає гарантії, що всі вони залишаться такими тривалий час, щоб на них змогло виникнути, а головне еволюціонувати життя. Тобто у потенційних інопланетян є всього кілька сотень мільйонів років, щоб розвинутися до того, як їхня планета зміниться. На будь-якій кам'янистій планеті періодично настають періоди сильного похолодання та сильної спеки, вважають науковці, тож інопланетяни могли просто не встигнути досягти необхідного рівня розвитку для мандрівок у космосі та зникли внаслідок чергової планетарної кліматичної катастрофи.

Темна енергія розділяє нас та інопланетян

Як зараз відомо, Всесвіт постійно розширюється. Повільно, але вірно галактики віддаляються одна від одної. І все це відбувається завдяки темній енергії. Учені вважають, що протягом кількох трильйонів років темна енергія розтягне Всесвіт настільки, що земляни зможуть побачити світло лише найближчих галактик.

Тому, можливо, розширення Всесвіту заважає нам виявити інопланетян, які постійно віддаляються від нас і в них немає можливості подолати занадто великі відстані.

Ми і є інопланетяни

Ще одне дивне пояснення того факту, що ми не знайшли інопланетян, полягає в тому, що ми ними і є. Гіпотеза панспермії свідчить, що більша частина життя, яке є на Землі зараз, не виникла на нашій планеті, а прибула разом з астероїдами, які переносили бактерій з інших світів.

Деякі прихильники цієї теорії припускають, що люди еволюціонували з істот, які прибули з інших частин нашої галактики. Але поки що немає доказів цьому. Противники цієї теорії кажуть, що якщо бактерії, що несуть людську ДНК, еволюціонували на іншій прилеглій планеті, чому ми не знайшли слідів людства ніде, крім Землі? Але навіть якщо це правда, то все ж таки, де всі інші інопланетяни, якщо вони існують?

Як уже писав Фокус, вчені припустили новий спосіб виявити сигнал від інопланетян. Вони вважають, що інопланетяни, навіть якщо не хочуть вступати з нами в контакт, все ж обмінюються радіосигналами між собою. Саме ці повідомлення можна перехопити.

Також Фокус писав про те, що космічні промені можуть допомогти оцінити прихований збиток від війни в Україні. Нова технологія краще за всі наявні може зазирнути всередину бетонного блоку й оцінити приховані пошкодження.