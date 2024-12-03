Мы сами инопланетяне: странные теории, объясняющие почему мы не нашли внеземной разум

Ученые десятилетиями ищут доказательства существования внеземной разумной жизни, но так и не нашли ее. Возможно, причина скрывается в одной из представленных версий.

Сейчас ученые знают, что во Вселенной существуют миллиарды планет, на которых могут жить инопланетяне. Почему же ни одна из этих форм жизни не вступила с нами в контакт? Возможно, им мешают огромные расстояния, а может инопланетяне просто не хотят с нами общаться. Или может существовать более странная причина. Далее представлены теории, дающие решение известному парадоксу Ферми: если инопланетяне все же существуют, то где они все? Об этом пишет Live Science.

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Мы ищем инопланетян не в той Вселенной

Возможно, мы не нашли инопланетян, потому что наша Вселенная не особенно благоприятна для жизни. Возможно, Земля является аномалией среди мертвых миров. Одна из теорий предполагает, что наша Вселенная является одной из множества возможных и не является самым лучшим местом для возникновения разумной жизни. Просто людям повезло, что они вообще появились. Поэтому, если инопланетяне и существуют, то искать их следует в другой, параллельной Вселенной, где существуют более лучшие условия.

Инопланетяне не живут на планетах

Недавно появилась теория, которая предполагает, что инопланетным видам не обязательно нужна планета для того, чтобы существовать. Ученые считают, что колонии инопланетян могут выжить, свободно плавая в космосе. Такие формы жизни, как считают ученые могут существовать в тонких, прозрачных твердых оболочках, где поддерживается приемлемая температура и давление. А не обнаружили мы таких инопланетян потому, что этот вид просто не имеет средств связи с внешним миром.

Инопланетяне "заперты" на супер-Землях

Планеты, которые в 2-10 раз больше Земли называют супер-Землями и их очень много в космосе. При этом некоторые каменистые миры могут иметь подходящие условия для развития разумной жизни. Если инопланетяне живут на таких планетах, то как считают некоторые ученые, мы их никогда не увидим. Просто гравитация такой планеты настолько сильная, что космические путешествия становятся невозможными. Просто ракета не сможет взлететь в космос.

Инопланетяне спровоцировали изменение климата и погибли

Еще одна теория предполагает, что любая высокоразвитая цивилизация может в итоге поглощает настолько много энергии, что использует все ресурсы планеты для этого и провоцирует катастрофическое изменение климата. Такой сценарий приводит к неизбежному массовому вымиранию. Поэтому, если инопланетное и существуют, то они давно уже исчезли, ведь скорее всего уничтожили сами себя задолго до того, как мы их начали искать.

Инопланетяне не смогли эволюционировать достаточно быстро и исчезли

Во Вселенной может существовать огромное количество пригодных для жизни планет, но нет гарантии, что все они останутся таковыми длительное время, чтобы на них смогла возникнуть, а главное эволюционировать жизнь. То есть у потенциальных инопланетян существует всего несколько сотен миллионов лет, чтобы развиться до того, как их планета изменится. На любой каменистой планете периодически наступают периоды сильного похолодания и сильной жары, считают ученые, поэтому инопланетяне могли просто не успеть достичь необходимого уровня развития для путешествий в космосе и исчезли в результате очередной планетарной климатической катастрофы.

Темная энергия разделяет нас и инопланетян

Как сейчас известно, Вселенная постоянно расширяется. Медленно, но верно галактики отдаляются друг от друга. И все это происходит благодаря темной энергии. Ученые считают, что течение нескольких триллионов лет темная энергия растянет Вселенную настолько, что земляне смогут увидеть свет только самых близких галактик.

Поэтому, возможно, расширение Вселенной мешает нам обнаружить инопланетян, которые постоянно удаляются от нас и у них нет возможности преодолеть слишком большие расстояния.

Мы и есть инопланетяне

Еще одно странное объяснение того факта, что мы не нашли инопланетян, состоит в том, что мы ими и являемся. Гипотеза панспермии гласит, что большая часть жизни, которую есть на Земле сейчас, не возникла на нашей планете, а прибыла вместе с астероидами, которые переносили бактерий из других миров.

Некоторые сторонники этой теории предполагают, что люди эволюционировали из существ, которые прибыли из других частей нашей галактики. Но пока нет доказательств этому. Противники этой теории говорят, что если бактерии, несущие человеческую ДНК, эволюционировали на другой близлежащей планете, почему мы не нашли следов человечества нигде, кроме Земли? Но даже если это правда, то все же, где все остальные инопланетяне, если они существуют?

Как уже писал Фокус, ученые предположили новый способ обнаружить сигнал от инопланетян. Они считают, что инопланетяне, даже если не хотят вступать с нами в контакт, все же обмениваются радиосигналами между собой. Именно эти сообщения можно перехватить.

Также Фокус писал о том, что космические лучи могут помочь оценить скрытый ущерб от войны в Украине. Новая технология лучше всех существующих может заглянуть внутрь бетонного блока и оценить скрытые повреждения.