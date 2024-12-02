Инопланетяне общаются между собой в космосе: их можно подслушать, считают ученые

Исследователи считают, что можно обнаружить сообщения инопланетян, которые проносятся между планетами.

Уже более, чем полвека ученые пытаются обнаружить сообщение от потенциальных инопланетных цивилизаций, которые населяют нашу галактику. До сих пор таких сигналов, которые бы говорили о существовании внеземной разумной жизни, обнаружено не было, но поиск продолжается. В основном ученые сосредоточены на поиске инопланетных сообщений, которые направлены на Землю или те, которые проносятся рядом. Но инопланетяне могут обмениваться сообщениями между планетами за пределами Солнечной системы. Авторы исследования, опубликованного The Astronomical Journal, считают, что это общение можно подслушать, пишет Popular Mechanics.

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Астрономы придумали способ, который, как показывают испытания, позволит обнаружить инопланетные радиопереговоры. С Земли можно наблюдать, как одна экзопланета, то есть планета за пределами Солнечной системы, проходит перед другой и блокирует ее. Это называется затмением. Но затмевающая планета не всегда полностью закрывает планету за ней. Таким образом, любое сообщение, которое гипотетические инопланетяне передают с затмеваемой планеты, может выйти в космос, и наземные радиотелескопы могут его обнаружить. Таким образом, как считают ученые можно подтвердить наличие внеземного разума даже в том случае, если инопланетяне не намерены вступать в контакт с другими цивилизациями, а просто общаются между собой.

По словам ученых, с помощью их метода можно найти узкополосные радиосигналы. Такие сигналы являются явно искусственными, ведь пока что известно, что только люди могут их передавать.

Ученые считают, что наличие таких радиосигналов будет свидетельство того, что в глубоком космосе происходит общение, хотя не обязательно оно говорит о том, что инопланетяне хотят общаться с нами. Авторы исследования считают, что инопланетные цивилизации, скорее всего, будут использовать те же методы связи, что и люди. При этом узкополосные сигналы легче расшифровать, если в их основе лежит та же физика, которая известна нам. Хотя получится ли это, ученые пока не могут дать ответ.

В то же время астрономы признают, что любая потенциальная инопланетная цивилизация может существовать намного дольше, чем человеческая цивилизация. Так что их способы общения могут значительно отличаться.

Например, инопланетяне могут общаться с помощью гравитационных волн, то есть пульсаций ткани пространства-времени. Эти волны еще не до конца изучены, а потому понять являются ли их источник искусственным, или же их выпускает естественный объект практически невозможно.

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