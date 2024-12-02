Інопланетяни спілкуються між собою в космосі: їх можна підслухати, вважають учені

Дослідники вважають, що можна виявити повідомлення інопланетян, які проносяться між планетами.

Уже понад півстоліття вчені намагаються виявити повідомлення від потенційних інопланетних цивілізацій, які населяють нашу галактику. Досі таких сигналів, які б говорили про існування позаземного розумного життя, виявлено не було, але пошук триває. Здебільшого вчені зосереджені на пошуку інопланетних повідомлень, які спрямовані на Землю або ті, що проносяться поруч. Але інопланетяни можуть обмінюватися повідомленнями між планетами за межами Сонячної системи. Автори дослідження, опублікованого The Astronomical Journal, вважають, що це спілкування можна підслухати, пише Popular Mechanics.

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Астрономи придумали спосіб, який, як показують випробування, дасть змогу виявити інопланетні радіопереговори. Із Землі можна спостерігати, як одна екзопланета, тобто планета за межами Сонячної системи, проходить перед іншою і блокує її. Це називається затемненням. Але планета, що затьмарює, не завжди повністю закриває планету за нею. Таким чином, будь-яке повідомлення, яке гіпотетичні інопланетяни передають із затьмарюваної планети, може вийти в космос, і наземні радіотелескопи можуть його виявити. Таким чином, як вважають учені, можна підтвердити наявність позаземного розуму навіть у тому разі, якщо інопланетяни не мають наміру вступати в контакт з іншими цивілізаціями, а просто спілкуються між собою.

За словами вчених, за допомогою їхнього методу можна знайти вузькосмугові радіосигнали. Такі сигнали є явно штучними, адже наразі відомо, що тільки люди можуть їх передавати.

Вчені вважають, що наявність таких радіосигналів буде свідченням того, що в глибокому космосі відбувається спілкування, хоча не обов'язково воно говорить про те, що інопланетяни хочуть спілкуватися з нами. Автори дослідження вважають, що інопланетні цивілізації, найімовірніше, використовуватимуть ті самі методи зв'язку, що й люди. При цьому вузькосмугові сигнали легше розшифрувати, якщо в їхній основі лежить та сама фізика, яка відома нам. Хоча чи вийде це, вчені поки що не можуть дати відповідь.

Водночас астрономи визнають, що будь-яка потенційна інопланетна цивілізація може існувати набагато довше, ніж людська цивілізація. Тож їхні способи спілкування можуть значно відрізнятися.

Наприклад, інопланетяни можуть спілкуватися за допомогою гравітаційних хвиль, тобто пульсацій тканини простору-часу. Ці хвилі ще не до кінця вивчені, а тому зрозуміти, чи є їхнє джерело штучним, чи їх випускає природний об'єкт практично неможливо.

Як уже писав Фокус, до Землі наближається небезпечний астероїд розміром як 4 футбольних поля. Астероїди такого розміру підлітають до нашої планети приблизно раз на рік.

Також Фокус писав про те, що вчені з'ясували, що час на Місяці йде трохи швидше, ніж на Землі. Розуміння точного перебігу часу на супутнику Землі має найважливіше значення для освоєння і вивчення Місяця.