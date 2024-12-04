Возраст 13,6 млрд лет: телескоп Уэбб обнаружил 5 самых ранних галактик во Вселенной

Вероятно, существуют еще более ранние галактики, но пока самый мощный космический телескоп их еще не увидел.

Космический телескоп Уэбб обнаружил сразу 5 самых ранних галактик во Вселенной среди известных астрономам. Они существовали через 200 млн лет после Большого взрыва, а это значит, что данные астрономические объекты на 90 млн лет моложе, чем предыдущий рекордсмен. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Live Science.

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Телескоп Уэбб побил собственный рекорд по обнаружению самых ранних галактик во Вселенной из известных ученым. Были обнаружены 5 новых галактик, которые еще находятся в статусе кандидатов на это звание, ведь необходимы дополнительные наблюдения, чтобы подтвердить данный факт.

Самые ранние галактики, которые увидел телескоп Уэбб существовали на самом раннем этапе истории Вселенной, то есть через 200 млн лет после Большого взрыва. До этого самой ранней галактикой известной астрономам считалась галактика JADES-GS-z14-0, которая существовала через 290 млн лет после рождения Вселенной. Новые астрономические объекты имеют возраст 13,6 млрд лет, тогда как Вселенная существует 13,8 млрд лет.

Хотя свет от пяти самых ранних галактик летел к нам 13,6 млрд лет, данные объекты сейчас находятся на расстоянии 13,6 млрд световых лет, ведь Вселенная с тех пор значительно расширилась, но точно сказать на каком расстоянии они находятся пока сложно.

По словам ученых, были обнаружены одни из самых первых галактик, которые сформировались во Вселенной, но их, скорее всего больше, просто их еще нужно найти. Интересно, что все 5 самых ранних галактик расположены относительно недалеко друг от друга в одном регионе космоса.

Пока что астрономам не удалось определить точный размер и массу этих галактик, ведь сделать это очень сложно. Дело в том, что самые ранние галактики являются очень тусклыми, но благодаря инфракрасным приборам телескопа Уэбб их удалось увидеть.

Астрономам также пришлось использовать гравитационное линзирование для обнаружения пяти древних астрономических объектов. Согласно теории относительности Эйнштейна, гравитация является искривлением и искажением пространства-времени в присутствии материи и энергии. Искривленное пространство определяет, как движутся энергия и материя. Это означает, что даже если свет движется по прямой линии, он может быть искривлен и увеличен гравитацией. Желательно, чтобы это была очень сильная гравитация, которой обладает галактика или же скопление галактик.

В качестве гравитационной линзы, через которую прошел свет от самых ранних галактик, была галактика Abell S1063, расположенная гораздо ближе к телескопу Уэбб. Гравитация этой галактики значительно усилила свет очень далеких галактик, а потому они стали видимыми для телескопа.

Если астрономы смогут подтвердить свои предварительные выводы, то эти самые ранние галактики помогут ученым проверить теории формирования таких объектов в ранней Вселенной, а также теории о том, как материя впервые начала объединятся в космосе в крупные структуры.

Фокус также писал о странных теориях, которое объясняют почему мы не нашли инопланетян. Ученые десятилетиями ищут доказательства существования внеземной разумной жизни, но так и не нашли ее. Возможно, причина скрывается в одной из представленных версий.

Согласно еще одному исследованию, на Земле в обычных предметах можно обнаружить следы существования самых первых черных дыр, которые возникли не так, как обычные черные дыры, как уже писал Фокус.