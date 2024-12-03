Первые черные дыры врезались в Землю: доказательство скрывается в обычных предметах

Ученые предложили новый способ обнаружить неуловимые первичные черные дыры, которые образовались в самом начале истории Вселенной.

Сейчас известно, что черные дыры возникают в результате смерти массивных звезд, когда они теряют свою облачку, их ядро сжимается под действием гравитации и они взрываются сверхновой. Но в условиях, которые существовали в самой ранней Вселенной, могли возникнуть первичные маленькие черные дыры еще до того, как появились первые звезды. Существует теория, что эти черные дыры могут быть неуловимой темной материей, которую до сих пор не удалось обнаружить напрямую. Это же касается и первичных черных дыр. Их еще никто никогда не видел. Авторы исследования, принятого к публикации в журнале Physics of the Dark Universe, предложили новый способ обнаружения первичных черных дыр. Предполагается, что доказательство их существования может скрываться в обычных предметах на Земле, пишет Phys.

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Ученые считают, что во время быстрого расширения Вселенной сразу после Большого взрыва, некоторые части пространства стали плотнее, чем их окружение. Таким образом сгустки очень плотной материи могли под влиянием гравитации сжаться и превратиться в первичные маленькие черные дыры.

Эти черные дыры, скорее всего, имели массу, которая намного меньше массы обычных черных дыр, образовавшихся позже после смерти первых массивных звезд. В то же время ученые считают, что первичные черные дыры были очень плотными: примерно масса горы сжатая в размер атома.

Авторы исследования считают, что первичные черные дыры могли оказаться внутри малых каменистых планет, которые имеют жидкое ядро, во время их формирования. В результате черная дыра могла поглотить это ядро и оставить после себя оболочку планеты с пустотой внутри. После этого черная дыра может покинуть планету после удара, например, астероида. Расчеты ученых показывают, что такая планета не должна превышать 1/10 размера Земли.

С помощью телескопов можно обнаружить такие планеты, а затем определить их массу и плотность. Если плотность каменистой планеты будет слишком маленькой для ее размера, то может быть признаком того, что внутри она пустая. То есть в ней оставила свой след первичная черная дыра, считают ученые.

С другой стороны, первичные черные дыры могли оставить микроскопические туннели в обычных материалах на Земле, таких как камни или металл. Эти прямые туннели черные дыры могли оставить после быстрого прохождения через нашу планету.

При этом ученые говорят, что шансы найти доказательства существования первичных черные дыры выше, если исследовать планеты, которые существуют миллиарды лет, а также материалы на Земле, которые существует тысячи, миллионы, а может быть и миллиарды лет.

Авторы исследования признают, что вероятность обнаружения признаков существования первичных черных дыр с помощью предложенных способов очень небольшая. Но прошлые методы вообще не сработали, а потому нужно мыслить нестандартно.

Как уже писал Фокус, новая карта Вселенной показала неожиданную гравитационную аномалию. Обсерватория размером с галактику создала самую подробную карту гравитационных волн во Вселенной на сегодняшний день.

Также Фокус писал о том, что внутри Луны спрятана структура, которая тянется на километры и это подтвердили в NASA. Ученые считают, что это открытие поможет обустроить первое поселение людей на Луне.