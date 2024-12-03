Новая карта Вселенной показала неожиданную гравитационную аномалию: что обнаружили астрономы

Обсерватория размером с галактику создала самую подробную карту гравитационных волн во Вселенной на сегодняшний день.

Ученые заявили, что им удалось создать самую лучшую на сегодняшний день карту фона гравитационных волн во Вселенной. Они сделали это с помощью радиотелескопа MeerKAT в Южной Африке. С помощью нового исследования астрономы обнаружили дополнительные доказательства существования фона гравитационных волн, которые являются быстрыми пульсациями в ткани пространства-времени. Сами гравитационные волны и их фон могут помочь раскрыть некоторые основные тайны Вселенной. В то же время карта показала неожиданную аномалию в гравитационных волнах, которые проходят через нашу галактику, которая может быть связана со скрытыми огромными черными дырами. Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет IFLScience.

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Любой движущийся объект с массой создает гравитационные волны. Движение планет, звезд и даже сверхмассивных черных дыр создает гравитационные волны, но они слишком слабые, чтобы их можно было обнаружить напрямую, но все они складываются в фон гравитационных волн.

Для того, чтобы создать самую лучшую на сегодняшний день карту фона гравитационных волн, ученые использовали детектор гравитационных волн галактического масштаба. По словам ученых, изучение фона гравитационных волн помогает понять события в космосе, которые происходили на протяжении миллиардов лет, и оно показывает, как галактики и сама Вселенная развивались с течением времени.

Новое исследование обнаружило дополнительные доказательства существования гравитационных волн, которые возникают при слиянии сверхмассивных черных дыр. Новая карта, по словам ученых, указывает на то, что Вселенная более активная и динамичная, чем предполагалось. Было известно, что сверхмассивные черные дыры сливаются, но теперь нужно понять, сколько таких событий происходит и происходило, и в какой части космоса, говорят ученые.

Новое исследование обнаружило дополнительные доказательства существования гравитационных волн, которые возникают при слиянии сверхмассивных черных дыр Фото: SciTechDaily

Для создания естественного детектора гравитационных волн галактического масштаба ученые использовали особенные звезды под названием пульсары. Это тип нейтронной звезды, который является конечным продуктом взрыва некоторых сверхновых. То есть взрыва очень массивных звезд. Представители подкласса пульсаров, под названием миллисекундные пульсары, вращаются очень быстро вокруг своей оси, они совершают сотни оборотов в секунду. И при этом, если смотреть с Земли эти звезды пульсируют. Вращение пульсаров настолько регулярно, что они могут быть такими же точными, как атомные часы на Земле. Изменения в пульсации показывают, что гравитационная волна прошла через звезду. Чтобы обнаружить фон гравитационных волн нужно объединить данные многих пульсаров в так называемых массив синхронизации пульсаров.

Благодаря новой карте астрономы обнаружили неожиданную аномалию в фоне гравитационных волн, которая может быть связана со слиянием сверхмассивных черных дыр, масса которых в миллиарды раз больше массы Солнца. То есть это скрытый источник гравитационных волн.

Ранее астрономы считали, что фон гравитационных волн является однородным и слияния сверхмассивных черных дыр создают постоянные пульсации в одном направлении в ткани пространства-времени. Но аномалия указывает не смещение движения гравитационных волн, и возможно, ученые обнаружили их источник, который влияет на нашу галактику.

По словам ученых, нужно провести еще много исследований, чтобы точно понять, что означает обнаруженная аномалия для эволюции нашей галактики и всей Вселенной.

Ученые намерены точно определить источник сигнала гравитационных волн и возможно получится обнаружить еще много скрытых астрофизических процессов.

Как уже писал Фокус, данные обсерватории Аресибо, которая отправила сообщение инопланетянам, привели к неожиданному открытию. Исследование показало, что существующие модели межзвездной среды, возможно, нужно пересмотреть.