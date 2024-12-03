Нова карта Всесвіту показала несподівану гравітаційну аномалію: що виявили астрономи

Обсерваторія розміром з галактику створила найдокладнішу карту гравітаційних хвиль у Всесвіті на сьогодні.

Учені заявили, що їм вдалося створити найкращу на сьогодні карту фону гравітаційних хвиль у Всесвіті. Вони зробили це за допомогою радіотелескопа MeerKAT у Південній Африці. За допомогою нового дослідження астрономи виявили додаткові докази існування фону гравітаційних хвиль, які є швидкими пульсаціями в тканині простору-часу. Самі гравітаційні хвилі та їхнє тло можуть допомогти розкрити деякі основні таємниці Всесвіту. Водночас карта показала несподівану аномалію в гравітаційних хвилях, які проходять через нашу галактику, яка може бути пов'язана з прихованими величезними чорними дірами. Дослідження опубліковано в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пише IFLScience.

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Будь-який рухомий об'єкт з масою створює гравітаційні хвилі. Рух планет, зірок і навіть надмасивних чорних дір створює гравітаційні хвилі, але вони занадто слабкі, щоб їх можна було виявити безпосередньо, але всі вони складаються у фон гравітаційних хвиль.

Для того, щоб створити найкращу на сьогодні карту фону гравітаційних хвиль, вчені використовували детектор гравітаційних хвиль галактичного масштабу. За словами вчених, вивчення фону гравітаційних хвиль допомагає зрозуміти події в космосі, які відбувалися протягом мільярдів років, і воно показує, як галактики і сам Всесвіт розвивалися з плином часу.

Нове дослідження виявило додаткові докази існування гравітаційних хвиль, які виникають під час злиття надмасивних чорних дір. Нова карта, за словами вчених, вказує на те, що Всесвіт активніший і динамічніший, ніж передбачалося. Було відомо, що надмасивні чорні діри зливаються, але тепер потрібно зрозуміти, скільки таких подій відбувається і відбувалося, і в якій частині космосу, кажуть учені.

Нове дослідження виявило додаткові докази існування гравітаційних хвиль, які виникають під час злиття надмасивних чорних дір Фото: SciTechDaily

Для створення природного детектора гравітаційних хвиль галактичного масштабу вчені використовували особливі зірки під назвою пульсари. Це тип нейтронної зірки, який є кінцевим продуктом вибуху деяких наднових. Тобто вибуху дуже масивних зірок. Представники підкласу пульсарів, під назвою мілісекундні пульсари, обертаються дуже швидко навколо своєї осі, вони роблять сотні обертів за секунду. І при цьому, якщо дивитися із Землі, ці зірки пульсують. Обертання пульсарів настільки регулярне, що вони можуть бути такими ж точними, як атомний годинник на Землі. Зміни в пульсації показують, що гравітаційна хвиля пройшла через зірку. Щоб виявити фон гравітаційних хвиль потрібно об'єднати дані багатьох пульсарів у так званих масив синхронізації пульсарів.

Завдяки новій карті астрономи виявили несподівану аномалію у фоні гравітаційних хвиль, яка може бути пов'язана зі злиттям надмасивних чорних дір, маса яких у мільярди разів більша за масу Сонця. Тобто це приховане джерело гравітаційних хвиль.

Раніше астрономи вважали, що фон гравітаційних хвиль є однорідним і злиття надмасивних чорних дір створюють постійні пульсації в одному напрямку в тканині простору-часу. Але аномалія вказує не зміщення руху гравітаційних хвиль, і можливо, вчені виявили їхнє джерело, яке впливає на нашу галактику.

За словами вчених, потрібно провести ще багато досліджень, щоб точно зрозуміти, що означає виявлена аномалія для еволюції нашої галактики і всього Всесвіту.

Вчені мають намір точно визначити джерело сигналу гравітаційних хвиль і, можливо, вдасться виявити ще багато прихованих астрофізичних процесів.

Як уже писав Фокус, дані обсерваторії Аресібо, яка відправила повідомлення інопланетянам, призвели до несподіваного відкриття. Дослідження показало, що наявні моделі міжзоряного середовища, можливо, потрібно переглянути.