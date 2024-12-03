Відправила сигнал інопланетянам: дані обсерваторії Аресібо привели до несподіваного відкриття

Дослідження показало, що наявні моделі міжзоряного середовища, можливо, потрібно переглянути.

Попри те, що обсерваторію Аресібо зруйнували 4 роки тому, вчені використовували її архівні дані для того, щоб розкрити секрет "космічних маяків", створюваних мертвими зірками. Дослідження опубліковано в The Astrophysical Journal, пише Space.

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Так зруйнувалася обсерваторія Аресібо

В астрономічній обсерваторії Аресібо, яка працювала з 1963 по 2020 рік, у Пуерто-Рико, було розміщено величезний радіотелескоп, який проводив широкі спостереження за Сонячною системою і глибшим космосом. У 1974 році за допомогою цього радіотелескопа вчені відправили повідомлення потенційним інопланетянам, сподіваючись отримати від них відповідь, якої так ніхто і не дочекався. У грудні 2020 року приймач радіохвиль, повішений над 300-метровою тарілкою радіотелескопа, впав донизу, і таким чином уся радіоантена була зруйнована. Фокус уже писав про те, що вчені представили нещодавно результати розслідування, в якому було виявлено причини руйнування обсерваторії Аресібо.

Так виглядала обсерваторія Аресібо до руйнування Фото: Девятая планета

Тепер же вчені з Інституту SETI (США), які займаються пошуком потенційного позаземного розуму, використовували архівні дані обсерваторії Аресібо, щоб вивчити сигнали далеких пульсарів. Їх цікавило питання, як сигнали пульсарів спотворюються під час проходження через космос.

Так виглядає обсерваторія Аресібо зараз Фото: space.com

Коли вперше астрономи виявили пульсари наприкінці 60-х років минулого століття, з'ясувалося, що ці мертві зірки з певною періодичністю, як космічні маяки, посилають сигнали у вигляді радіохвиль. Ці сигнали пов'язані з періодичною пульсацією мертвих зірок, а тому їх називають пульсарами. Деякі вчені припустили, що ці радіосигнали можуть бути сигналами від позаземних цивілізацій. Тепер відомо, що це не так, але вчені з Інституту SETI не втратили інтерес до пульсарів.

Пульсари являють собою різновид нейтронних зірок, які дуже швидко обертаються навколо своєї осі (вони можуть здійснювати понад 700 обертів на секунду) і випускають випромінювання з певною періодичністю, викликане швидким обертанням. Нейтронні зірки — це залишки ядер масивних зірок, які померли і вибухнули надновою.

Пульсари являють собою різновид нейтронних зірок, які дуже швидко обертаються навколо своєї осі (вони можуть здійснювати понад 700 обертів на секунду) і випускають випромінювання з певною періодичністю, викликане швидким обертанням Фото: Inverse

Вчені вивчили 23 пульсари і виявили закономірність у сигналах цих мертвих зірок, які показують, як на них вплинуло проходження через газ і пил, що існують між зірками, тобто через міжзоряне середовище.

Спотворення радіохвиль пульсарів, якими цікавилися вчені, відомі як дифракційне міжзоряне мерехтіння. Ці спотворення виникають унаслідок впливу заряджених частинок у міжзоряному середовищі.

Дослідження показало, що пропускна здатність сигналів пульсарів набагато більша, ніж припускають сучасні моделі Всесвіту, що було несподівано. Це означає, що сучасні моделі міжзоряного середовища, можливо, необхідно переглянути.

Також учені з'ясували, що, якщо враховувати галактичні структури, такі як спіральні рукави Чумацького Шляху, спотворення радіосигналів пульсарів пояснюються краще. Це говорить про те, що необхідно розв'язати проблеми з моделюванням устрою нашої галактики, щоб поліпшити розуміння її структури.

Розуміння того, як працюють сигнали від пульсарів, важливе для астрономів, адже якщо об'єднати періодичні сигнали від багатьох пульсарів, то можна виміряти крихітні спотворення в просторі та часі, спричинені проходженням через космос гравітаційних хвиль.

За словами вчених, навіть через 4 роки після руйнування обсерваторії Аресібо її дані продовжують розкривати важливу інформацію, яка допоможе поліпшити розуміння Чумацького Шляху, а також гравітаційних хвиль. Вважається, що ці хвилі виникають під час зіткнення чорних дір і нейтронних зірок, але також їх можуть створювати й інші об'єкти, і явища в космосі.

Як уже писав Фокус, NASA не може отримати нові дані про Сонце і всьому виною водопровідна труба. Великої шкоди центру обробки даних зонда Solar Dynamics Observatory завдала аварія в охолоджувальній системі.