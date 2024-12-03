NASA не може отримати нові дані про Сонце: у всьому винна водопровідна труба (відео)

Великої шкоди центру обробки даних зонда Solar Dynamics Observatory завдала аварія в охолоджувальній системі.

Учені з NASA не зможуть обробляти більшу частину даних, які зібрав космічний апарат Solar Dynamics Observatory, що вивчає Сонце, протягом деякого часу через прорив водопровідної труби, пише Space.

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Зонд Solar Dynamics Observatory спостерігає в космосі за активністю Сонця

У серверній кімнаті Стенфордського університету в Каліфорнії, де розташований центр обробки даних зонда Solar Dynamics Observatory (SDO) стався прорив водопровідної труби діаметром 10 см, яка входить до складу системи охолодження серверів.

За словами вчених з NASA, прорив труби спричинив сильне затоплення будівлі водою і завдав серйозної шкоди серверам, які обробляють дані, отримані приладами Helioseismic and Magnetic Imager (HMI) і Atmospheric Imaging Array (AIA). Ці прилади використовує зонд SDO для вивчення Сонця.

Поки що невідомо, скільки часу знадобиться для оцінки збитків, ремонту обладнання та повного відновлення роботи центру обробки даних. У NASA заявили, що збиток від аварії дуже великий і ремонт завершиться десь у 2025 році.

Найбільше постраждали дані, зібрані приладами HMI і AIA, але дані, зібрані приладом Extreme Ultraviolet Variability Experiment, не постраждали від прориву водопровідної труби.

Космічний апарат SDO спостерігає за Сонцем і допомагає вченим краще зрозуміти, як сонячна активність впливає на життя на Землі, з 2010 року.

Космічний апарат SDO спостерігає за Сонцем і допомагає вченим краще зрозуміти, як сонячна активність впливає на життя на Землі, з 2010 року Фото: NASA

Затоплення серверної кімнати ніяк не вплинуло на роботу SDO, який продовжує дослідження Сонця, перебуваючи на навколоземній орбіті. У NASA заявили, що апарат продовжує збирати дані у штатному режимі, але опрацювати їх не вийде до завершення ремонту обладнання на Землі.

Як уже писав Фокус, зонд BepiColombo зробив захоплюючий знімок Меркурія під час зближення з планетою. Космічний апарат BepiColombo здійснив передостанній гравітаційний маневр навколо першої планети від Сонця, щоб у 2026 році вийти на орбіту навколо Меркурія.

Щодо сонячної активності, то, як уже писав Фокус, майже місяць тому на Сонці виник один із найпотужніших спалахів, який призвів до відключення зв'язку на Землі.

Також Фокус писав про те, що нове дослідження показало, що Венера завжди була пекельним світом і на ній ніколи не було океанів з рідкої води, а значить і потенційного життя, схожого на земне. Хоча це життя могло існувати зовсім в іншій формі, ніж на Землі.