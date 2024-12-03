NASA не может получить новые данные о Солнце: всему виной водопроводная труба (видео)

Большой ущерб центру обработки данных зонда Solar Dynamics Observatory нанесла авария в охладительной системе.

Ученые из NASA не смогут обрабатывать большую часть данных, которые собрал космический аппарат Solar Dynamics Observatory, изучающий Солнце, в течение некоторого времени из-за прорыва водопроводной трубы, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Зонд Solar Dynamics Observatory наблюдает в космосе за активностью Солнца

В серверной комнате Стэнфордского университета в Калифорнии, где находится центр обработки данных зонда Solar Dynamics Observatory (SDO) произошел прорыв водопроводной трубы диаметром 10 см, которая входит в состав системы охлаждения серверов.

По словам ученых из NASA, прорыв трубы вызвал сильное затопление здания водой и нанес серьезный ущерб серверам, которые обрабатывают данные, полученные приборами Helioseismic and Magnetic Imager (HMI) и Atmospheric Imaging Array (AIA). Эти приборы использует зонд SDO для изучения Солнца.

Пока что неизвестно, сколько времени потребуется для оценки ущерба, ремонта оборудования и полного восстановления работы центра обработки данных. В NASA заявили, что ущерб от аварии очень большой и ремонт завершится где-то в 2025 году.

Больше всего пострадали данные собранные приборами HMI и AIA, но данные, собранные прибором Extreme Ultraviolet Variability Experiment, не пострадали от прорыва водопроводной трубы.

Космический аппарат SDO наблюдает за Солнцем и помогает ученым лучше понять, как солнечная активность влияет на жизнь на Земле, с 2010 года.

Космический аппарат SDO наблюдает за Солнцем и помогает ученым лучше понять, как солнечная активность влияет на жизнь на Земле, с 2010 года Фото: NASA

Затопление серверной комнаты никак не повлияло на работу SDO, который продолжает исследование Солнца, находясь на околоземной орбите. В NASA заявили, что аппарат продолжает собирать данные в штатном режиме, но обработать их не получится до завершения ремонта оборудования на Земле.

Как уже писал Фокус, зонд BepiColombo сделал захватывающий снимок Меркурия во время сближения с планетой. Космический аппарат BepiColombo совершил предпоследний гравитационный маневр вокруг первой планеты от Солнца, чтобы в 2026 году выйти на орбиту вокруг Меркурия.

Что касается солнечной активности, то как уже писал Фокус почти месяц назад на Солнце возникла одна из самых мощных вспышек, которая привела к отключению связи на Земле.

Также Фокус писал о том, что новое исследование показало, что Венера всегда была адским миром и на ней никогда не было океанов из жидкой воды, а значит и потенциальной жизни, похожей на земную. Хотя эта жизнь могла существовать совсем в другой форме, чем на Земле.