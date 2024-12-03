Злой близнец Земли: Венера на самом деле не такая планета, как предполагалось (фото)

Новое исследование показывает, что вторая планета от Солнца хоть и похожа на Землю по некоторым параметрам, но никогда не была максимально близкой копией нашей планеты.

Венера похожа на Землю по размеру, но находится ближе к Солнцу. Хотя планета и расположена в зоне обитаемости нашей звезды, все же никогда не была обитаемой, показало новое исследование. То есть на этой планете никогда не было жизни, похожей на земную. Это противоречит некоторым теориям, которые утверждали, что миллиарды лет назад на Венере были похожие на земные условия и существовала жизнь. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy, пишет The Guardian.

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На поверхности Венеры температура поднимается выше 460 градусов Цельсия, а этого достаточно, чтобы расплавить свинец. Атмосфера второй планеты от Солнца очень толстая и наполнена серной кислотой. Из-за того, что Венера имеет схожий размер с Землей ее, иногда называют злым близнецом Земли, ведь это по-настоящему адский мир. И, как показывает новое исследование, такой планета была всегда, что разрушает надежды на существование жизни на Венере, по крайней мере в том виде, в котором мы ее знаем.

На поверхности Венеры температура поднимается выше 460 градусов Цельсия, а этого достаточно, чтобы расплавить свинец Фото: ESA

Долгое время некоторые ученые считали, что несколько миллиардов лет назад Венера была больше похожа на Землю, ведь на планете были более низкие температуры, а на ее поверхности находились океаны из жидкой воды. Вода — это необходимый компонент для зарождения и поддержания такой же жизни, как и на Земле. Венера изменилась, согласно этим теориям, когда на ней возник очень сильный парниковый эффект, что привело к испарению всех океанов. Также существовали теории, согласно которым на Венере всегда были такие же условия, как и сейчас и планета никогда не была пригодной для жизни. Похоже, мнение авторов этих теорий нашло подтверждение.

По словам авторов исследования, миллиарды лет назад поверхность Венеры была покрыта раскаленным океаном из магмы. Если бы эта магма быстро остыла, вода могла конденсироваться, а значит, на поверхности планеты могли возникнуть океаны из жидкой воды. Это также значит, что вода в магме прошла бы процесс кристаллизации и осталась в недрах планеты. При извержении вулканов вода должна была выходить в виде пара в атмосферу.

Долгое время некоторые ученые считали, что несколько миллиардов лет назад Венера была больше похожа на Землю, ведь на планете были более низкие температуры, а на ее поверхности находились океаны из жидкой воды Фото: NASA/JPL-Caltech

Сейчас известно, что вулканическая активность на Венере не прекратилась миллионы лет назад, а все еще продолжается. На Земле вулканы выбрасывают в атмосферу кроме других веществ также водяной пар. То есть такой же процесс должен происходить и на Венере.

Если бы на Венере магма остывала медленно, то вся вода превратилась в пар в атмосфере и ее бы не осталось в недрах планеты. Как показали результаты исследования вулканы не извергают в атмосферу водяного пара. Анализ химического состава атмосферы показал, что там находится очень мало воды. Это значит, что на Венере никогда не было океанов из жидкой воды, а климат там всегда был очень жарким и негостеприимным.

На Венере никогда не было океанов из жидкой воды и климат там всегда был очень жарким и негостеприимным, считают ученые Фото: NASA

Авторы исследования говорят, результаты указывают на то, что Венера не была пригодной для жизни в том виде, в которой мы ее знаем. Но не исключено, что на планете могла существовать другая жизнь, которая использует другие химические процессы для своего развития. Также нельзя исключать то, что потенциальная жизнь на Венере все еще может существовать в ее густых облаках, но это также совсем другая жизнь.

Все данные, использованные в этом исследовании были получены с помощью зондов, которые исследовали Венеру. Но нужны более новые данные, которые должны получить более совершенные зонды, чтобы проверить выводы ученых. В конце 2020-х годов NASA отправит к Венере зонд DaVinci, который сможет или подтвердить, или опровергнуть результаты нового исследования.

Как уже писал Фокус, физики создали уникальный квантовый двигатель. "Топливом" для него служит то, что высмеивал Эйнштейн. Ученые создали первый в своем роде квантовый двигатель, который работает с помощью квантовой запутанности.

Также Фокус писал о том, каким образом люди смогут колонизировать Венеру. Для этого не обязательно жить на ее поверхности.