Злий близнюк Землі: Венера насправді не така планета, як передбачалося (фото)

Нове дослідження показує, що друга планета від Сонця хоч і схожа на Землю за деякими параметрами, але ніколи не була максимально близькою копією нашої.

Венера схожа на Землю за розміром, але розташована ближче до Сонця. Хоча планета і розміщується в зоні населеності нашої зірки, все ж ніколи не була населеною, показало нове дослідження. Тобто на цій планеті ніколи не було життя, схожого на земне. Це суперечить деяким теоріям, які стверджували, що мільярди років тому на Венері були схожі на земні умови й існувало життя. Результати дослідження опубліковані в журналі Nature Astronomy, пише The Guardian.

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На поверхні Венери температура піднімається вище від 460 градусів Цельсія, а цього достатньо, щоб розплавити свинець. Атмосфера другої планети від Сонця дуже товста й наповнена сірчаною кислотою. Через те, що Венера має схожий розмір із Землею, її іноді називають злим близнюком Землі, адже це по-справжньому пекельний світ. І, як показує нове дослідження, такою планета була завжди, що руйнує надії на існування життя на Венері, принаймні в тому вигляді, в якому ми її знаємо.

На поверхні Венери температура піднімається вище 460 градусів Цельсія, а цього достатньо, щоб розплавити свинець Фото: ESA

Тривалий час деякі вчені вважали, що кілька мільярдів років тому Венера була більше схожа на Землю, адже на планеті були нижчі температури, а на її поверхні містилися океани з рідкої води. Вода — це необхідний компонент для зародження й підтримання такого ж життя, як і на Землі. Венера змінилася, за цими теоріями, коли на ній виник дуже сильний парниковий ефект, що призвело до випаровування всіх океанів. Також існували теорії, згідно з якими на Венері завжди були такі самі умови, як і зараз, тож планета ніколи не була придатною для життя. Схоже думка авторів цих теорій знайшла підтвердження.

За словами авторів дослідження, мільярди років тому поверхня Венери була вкрита розпеченим океаном із магми. Якби ця магма швидко охолола, вода могла конденсуватися, а отже на поверхні планети могли виникнути океани з рідкої води. Це також означає, що вода в магмі пройшла б процес кристалізації і залишилася в надрах планети. Під час виверження вулканів, вода повинна була виходити у вигляді пари в атмосферу.

Тривалий час деякі вчені вважали, що кілька мільярдів років тому Венера була більше схожа на Землю, адже на планеті були нижчі температури, а на її поверхні були океани з рідкої води Фото: NASA/JPL-Caltech

Нині відомо, що вулканічна активність на Венері не припинилася мільйони років тому, а все ще триває. На Землі вулкани викидають в атмосферу, крім інших речовин, і водяну пару. Тобто такий самий процес має відбуватися й на Венері.

Якби на Венері магма остигала повільно, то вся вода перетворилася б на пару в атмосфері та її б не залишилося в надрах планети. Як показали результати дослідження, вулкани не вивергають в атмосферу водяної пари. Аналіз хімічного складу атмосфери показав, що там дуже мало води. Це означає, що на Венері ніколи не було океанів з рідкої води, а клімат там завжди був дуже спекотним і негостинним.

На Венері ніколи не було океанів із рідкої води і клімат там завжди був дуже спекотним і негостинним, вважають учені Фото: NASA

Автори дослідження кажуть, результати свідчать про те, що Венера не була придатною для життя в тому вигляді, в якому ми її знаємо. Та не виключено, що на планеті могло існувати інше життя, яке використовує інші хімічні процеси для свого розвитку. Також не можна виключати те, що потенційне життя на Венері все ще може бути — в її густих хмарах, але це зовсім інше життя.

Усі дані, використані в цьому дослідженні, були отримані за допомогою зондів, які досліджували Венеру. Водночас потрібні новіші дані, які мають отримати досконаліші зонди, щоб перевірити висновки вчених. Наприкінці 2020-х років NASA відправить до Венери зонд DaVinci, який зможе або підтвердити, або спростувати результати нового дослідження.

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