Зонд BepiColombo сделал захватывающий снимок Меркурия во время сближения с планетой (фото)

Космический аппарат BepiColombo совершил предпоследний гравитационный маневр вокруг первой планеты от Солнца, чтобы в 2026 году выйти на орбиту вокруг Меркурия.

Меркурий остается одной из самых малоизученных планет Солнечной системы. До сих пор точно не известно, из каких минералов состоит поверхность первой планеты от Солнца, а также остается еще много нераскрытых загадок. Для их решения и предназначен зонд BepiColombo, который совершил пятый гравитационный маневр вокруг Меркурия из запланированных шести перед тем, как космический аппарат выйдет на орбиту вокруг планеты в 2026 году. Во время очередного сближения с Меркурием BepiColombo сделал новый захватывающий снимок загадочной планеты, пишет Space.

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4 сентября 2024 года BepiColombo находился в 200 раз ближе к Меркурию, чем 1 декабря

Космический аппарат BepiColombo является совместной миссией Европейского космического агентства (ЕКА) и Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).

В воскресенье, 1 декабря, зонд BepiColombo подлетел на расстояние почти 38 000 км от поверхности Меркурия, и таким образом, он находился в 200 раз дальше, чем во время четвертого гравитационного маневра в сентябре этого года. Тогда BepiColombo совершил близкий пролет мимо Меркурия на расстоянии 165 км от поверхности планеты.

Гравитационные маневры нужны зонду, чтобы уменьшить свою скорость и выровнять траекторию полета таким образом, чтобы в 2026 году оказаться на орбите вокруг первой планеты от Солнца. BepiColombo завершил пятый из шести запланированных гравитационных маневров. Последний состоится 8 января 2025 года. До этого BepiColombo, запущенный в космос в 2018 году, совершил гравитационные маневры вокруг Земли и Венеры в 2020 году и впервые пролетел мимо Меркурия 1 октября 2021 года. После этого BepiColombo приближался к Меркурию в 2022-м и 2023 годах, а также 4 сентября 2024-го.

Несмотря на то, что зонд находится далеко от Меркурия, ему снова удалось сделать захватывающую фотографию маленькой планеты, которая отражает солнечный свет на фоне темного космоса.

Несмотря на то, что зонд находится далеко от Меркурия, ему снова удалось сделать захватывающую фотографию маленькой планеты, которая отражает солнечный свет на фоне темного космоса Фото: ESA

Во время пролета мимом Меркурия 1 декабря BepiColombo впервые использовал прибор MERTIS для измерения температуры и состава поверхности планеты. Ученые надеются с помощью этих и будущих данных получить представление о том, из каких минералов состоит поверхность Меркурия. Пока это остается одной из главных загадок маленькой планеты.

Изначально BepiColombo должен был выйти на орбиту вокруг Меркурия в декабре 2025 года, но у зонда возникли проблемы с двигателями, а потому космический аппарат начнет изучать маленькую планету, вращаясь на орбите, только в ноябре 2026 года.

Изначально BepiColombo должен был выйти на орбиту вокруг Меркурия в декабре 2025 года, но у зонда возникли проблемы с двигателями, а потому космический аппарат начнет изучать маленькую планету, вращаясь на орбите, только в ноябре 2026 года Фото: ESA

После того, как BepiColombo окажется на орбите вокруг Меркурия, он разделится на два отдельных аппарата: Mercury Planetary Orbiter и Mercury Magnetospheric Orbiter. В течение нескольких лет оба зонда будут изучать Меркурий с близкого расстояния с помощью 16 различных научных приборов.

Как уже писал Фокус, Венера на самом деле не такая планета, как предполагалось. Новое исследование показывает, что вторая планета от Солнца хоть и похожа на Землю по некоторым параметрам, но никогда не была максимально близкой копией нашей планеты.

Также Фокус писал о том, что новое исследование, основанное на данных наблюдениях за космосом, предполагает наличие неизвестных физических явлений и сил во Вселенной.

Еще Фокус писал о том, какие фотографии сделал BepiColombo, когда подлетел к Меркурию ближе всех остальных космических аппаратов.