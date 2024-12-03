Зонд BepiColombo зробив захопливий знімок Меркурія під час зближення з планетою (фото)

Космічний апарат BepiColombo здійснив передостанній гравітаційний маневр навколо першої планети від Сонця, щоб у 2026 році вийти на орбіту навколо Меркурія.

Меркурій залишається однією з найбільш маловивчених планет Сонячної системи. Досі точно не відомо, з яких мінералів складається поверхня першої планети від Сонця, а також залишається ще багато нерозкритих загадок. Для їх розв'язання і призначений зонд BepiColombo, який здійснив п'ятий гравітаційний маневр навколо Меркурія із запланованих шести перед тим, як космічний апарат вийде на орбіту навколо планети у 2026 році. Під час чергового зближення з Меркурієм BepiColombo зробив новий захопливий знімок загадкової планети, пише Space.

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4 вересня 2024 року BepiColombo перебував у 200 разів ближче до Меркурія, ніж 1 грудня

Космічний апарат BepiColombo є спільною місією Європейського космічного агентства (ЄКА) і Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA).

У неділю, 1 грудня, зонд BepiColombo підлетів на відстань майже 38 000 км від поверхні Меркурія, і отже, він перебував у 200 разів далі, ніж під час четвертого гравітаційного маневру у вересні цього року. Тоді BepiColombo здійснив близький проліт повз Меркурій на відстані 165 км від поверхні планети.

Гравітаційні маневри потрібні зонду, щоб зменшити свою швидкість і вирівняти траєкторію польоту так, щоб у 2026 році опинитися на орбіті навколо першої планети від Сонця. BepiColombo завершив п'ятий із шести запланованих гравітаційних маневрів. Останній відбудеться 8 січня 2025 року. До цього BepiColombo, запущений у космос 2018 року, здійснив гравітаційні маневри навколо Землі та Венери 2020 року і вперше пролетів повз Меркурій 1 жовтня 2021 року. Після цього BepiColombo наближався до Меркурія у 2022-му і 2023 роках, а також 4 вересня 2024-го.

Попри те, що зонд перебуває далеко від Меркурія, йому знову вдалося зробити захопливу фотографію маленької планети, яка відбиває сонячне світло на тлі темного космосу.

Незважаючи на те, що зонд перебуває далеко від Меркурія, йому знову вдалося зробити захоплюючу фотографію маленької планети, яка відбиває сонячне світло на тлі темного космосу Фото: ESA

Під час прольоту повз Меркурій 1 грудня BepiColombo вперше використав прилад MERTIS для вимірювання температури і складу поверхні планети. Вчені сподіваються за допомогою цих і майбутніх даних отримати уявлення про те, з яких мінералів складається поверхня Меркурія. Поки що це залишається однією з головних загадок маленької планети.

Спочатку BepiColombo мав вийти на орбіту навколо Меркурія в грудні 2025 року, але в зонда виникли проблеми з двигунами, а тому космічний апарат почне вивчати маленьку планету, обертаючись на орбіті, тільки в листопаді 2026 року.

Спочатку BepiColombo мав вийти на орбіту навколо Меркурія у грудні 2025 року, але в зонда виникли проблеми з двигунами, а тому космічний апарат почне вивчати маленьку планету, обертаючись на орбіті, тільки в листопаді 2026 року. Фото: ESA

Після того, як BepiColombo опиниться на орбіті навколо Меркурія, він розділиться на два окремі апарати: Mercury Planetary Orbiter і Mercury Magnetospheric Orbiter. Протягом кількох років обидва зонди вивчатимуть Меркурій із близької відстані за допомогою 16 різних наукових приладів.

Як уже писав Фокус, Венера насправді не така планета, як передбачалося. Нове дослідження показує, що друга планета від Сонця хоч і схожа на Землю за деякими параметрами, але ніколи не була максимально близькою копією нашої планети.

Також Фокус писав про те, що нове дослідження, засноване на даних спостережень за космосом, передбачає наявність невідомих фізичних явищ і сил у Всесвіті.

Ще Фокус писав про те, які фотографії зробив BepiColombo, коли підлетів до Меркурія ближче за всіх інших космічних апаратів.