Х-спалах на Сонці спричинив відключення зв'язку на Землі: коли буде геомагнітна буря (відео)

У сонячній плямі AR 3883 виник найсильніший спалах на Сонці з можливих.

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Учені вже підтвердили, що в середині жовтня Сонце вступило у фазу найвищої активності протягом 11-річного сонячного циклу. Тобто настав сонячний максимум, який триватиме приблизно до осені наступного року. Тому за останні тижні астрономи фіксують значне підвищення кількості найсильніших спалахів на Сонці з можливих — це вибухові події класу Х. Черговий спалах цього класу з'явився в сонячній плямі AR 3883 у середу, 6 листопада, що стало причиною вимкнення радіозв'язку на Землі. Учені прогнозують, що існує ймовірність появи геомагнітної бурі найближчими днями, пише Space.

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У сонячній плямі AR 3883 у середу, 6 листопада, згідно з даними космічного апарату NASA під назвою Solar Dynamics Observatory сталося нове сильне виверження випромінювання та енергії на Сонці класу Х2.3.

Сонячними плямами є темніші та холодніші місця на Сонці, які можуть бути більшими за Землю за розміром і саме тут магнітні поля найсильніші. Коли лінії магнітного поля роз'єднуються, а потім знову з'єднуються, то виникає викид потужного потоку енергії та випромінювання. Це і є сонячним спалахом.

Найсильніші спалахи належать до класу Х, хоча таких класів 5. Спалахи кожного наступного класу мають у 10 разів меншу потужність. Цифри, які знаходяться поруч із літерою, що позначає клас спалаху, показують його силу. Ці цифри можуть бути від 1 до 10 у чотирьох класах спалахів і лише виверження випромінювання та енергії класу Х не мають такого обмеження.

Ультрафіолетове випромінювання, яке вилітає в космос унаслідок сонячного спалаху, за лічені хвилини досягає магнітного поля й атмосфери Землі. У результаті часто виникають проблеми з радіозв'язком. Після спалаху Х2.3 на деякий час відбулося вимкнення високочастотного радіозв'язку в південній півкулі планети, зокрема в південній частині Атлантичного океану, в Африці та Південній Америці.

Черговий спалах класу Х з'явився в сонячній плямі AR 3883 у середу, 6 листопада Фото: NASA

Космічний апарат NASA також виявив, що разом зі спалахом з'явився корональний викид маси. Це потоки плазми, які, досягнувши магнітного поля Землі, спричиняють появу геомагнітної бурі та яскравого полярного сяйва. Іноді корональні викиди маси стають причиною виникнення полярного сяйва навіть у середніх широтах, тому його можна побачити і в Україні.

Наразі астрономи достеменно не знають, чи вплине черговий викид плазми на Землю, але якщо це станеться, то, з огляду на швидкість руху в космосі, корональний викид маси має досягти нашої планети або в п'ятницю, 8 листопада, або в суботу, 9 листопада. Таким чином у ці дні може виникнути геомагнітна буря.

Прогнози вчених показують, що Сонце зберігає високий рівень активності, а тому протягом найближчого тижня можлива поява нових спалахів класу Х і корональних викидів маси. Ці події можуть також негативно вплинути на нашу планету.

Фокус уже писав про те, що наприкінці минулого місяця на Сонці з'явився спалах класу Х3.3 в іншій сонячній плямі, що стало причиною відключення радіозв'язку в деяких регіонах планети.

Ще Фокус писав про те, що також наприкінці жовтня сильне виверження плазми створило корональну діру на Сонці і вчені прогнозували появу геомагнітної бурі на Землі.

Нагадуємо, що Габбл зробив знімок галактики з "сюрпризом" усередині. Її ядро яскравіше за Сонце в 100 млрд разів, як уже писав Фокус.