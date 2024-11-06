Яскравіше за Сонце в 100 млрд разів: телескоп Габбл зробив знімок галактики з "сюрпризом" усередині (фото)

На зображенні спіральної галактики NGC 1672 можна побачити не тільки дуже яскраве активне ядро, яке створює чорна діра, а й спалах наднової.

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Вчені з Європейського космічного агентства (ЄКА) показали нове зображення космічного телескопа Хаббл, на якому зображена яскрава спіральна галактика NGC 1672. У ній ховається наднова, яка на короткий час затьмарила своїм світлом інші зірки, пише Space.

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Нагадуємо, що космічний телескоп Габбл працює з 1990 року і управляється спільно NASA та ЄКА. За цей час телескоп зробив зображення тисяч галактик та інших астрономічних об'єктів, які часто вражають своєю красою.

На новому знімку телескопа Габбл показана спіральна галактика з перемичкою під назвою NGC 1672, яка розташована на відстані 49 млн світлових років від нас. Перемичка — це витягнута структура із зірок, яка знаходиться в центрі спіральних, лінзоподібних і неправильних галактик. Чумацький Шлях, тобто наша рідна галактика, також є спіральною галактикою з перемичкою.

На зображенні NGC 1672 видно мільярди зірок у закручених спіральних рукавах галактики, які випромінюють дуже яскраве світло. Ще сильніше випромінювання випускають молоді та дуже гарячі зірки. Їхнє світло представлене яскравим червоним кольором на знімку.

Вчені з Європейського космічного агентства (ЄКА) показали нове зображення космічного телескопа Хаббл, на якому зображена яскрава спіральна галактика NGC 1672 Фото: ESA

У центрі галактики NGC 1672 знаходиться дуже яскрава пляма — це активне галактичне ядро. Надзвичайну яскравість це ядро отримує завдяки активному живленню надмасивної чорної діри, коли гаряча матерія, яку вона поглинає, виділяє багато світла. В активному галактичному ядрі знаходиться міжзоряний газ, який є їжею для надмасивної чорної діри. Також там розташовані молоді гарячі зірки.

Через те, що NGC 1672 має активне галактичне ядро, її формально класифікують як сейфертівську галактику. Такі галактики є надзвичайно яскравими, адже світло їхнього ядра у 100 млрд разів яскравіше за світло Сонця.

За словами вчених, у галактиці NGC 1672 можна побачити багатогранне світлове шоу, яке є наслідком великої кількості яскравих джерел світла. Не в останню чергу галактика є дуже яскравою через світло мільярдів зірок.

Дослідження галактики NGC 1672 допомогло астрономам виявити наднову типу I під назвою SN 2017GAX. Її можна побачити як яскравий спалах світла, оточений зеленуватим ореолом, трохи нижче вигину одного з двох спіральних рукавів галактики, біля нижнього правого кута зображення. За словами вчених, ця наднова є найбільш швидкоплинним і тимчасовим джерелом світла в галактиці NGC 1672.

Більш старе ізоюраження галактики NGC 1672, зроблене телескопом Габбл Фото: ESA

Вчені менше року спостерігали за цією надновою і спостереження показали, що вона перетворюється на маленьку зелену крапку. Із шести знімків телескопа Габбл, за допомогою яких було створено складене зображення галактики NGC 1672, наднову видно тільки на одному.

Наднові — це яскраві вибухи зірок, які відбуваються, коли гігантська зірка наближається до кінця свого життя. У ядрі зірки не вистачає водню для підтримання термоядерного синтезу та виділення необхідної для життя зірки енергії. Таким чином зірка не може чинити опір тиску власної гравітації і відбувається гравітаційне стиснення. У цей же час відбувається вибух наднової, який забирає зовнішні шари зірки далі в космос. Іноді наднові можуть на короткий час затьмарити світло своєї галактики. До речі, на місці померлої гімнастської зірки утворюється зоряний залишок у вигляді або нейтронної зірки, або чорної діри зоряної маси.

Як уже писав Фокус, фізики запропонували спосіб вилучення енергії з чорної діри. Чорні діри є найдивнішими об'єктами у Всесвіті і найцікавіше, що вони не є фізичними об'єктами.

Також Фокус писав про те, що астрономи вперше виявили синхронізовану появу тисяч зірок у старій галактиці. Це відкриття вказує на те, що уявлення про галактики, можливо, доведеться змінити.