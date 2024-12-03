Отправила сигнал инопланетянам: данные обсерватории Аресибо привели к неожиданному открытию

Исследование показало, что существующие модели межзвездной среды, возможно, нужно пересмотреть.

Несмотря на то, что обсерватория Аресибо была разрушена 4 года назад, ученые использовали ее архивные данные для того, чтобы раскрыть секрет "космических маяков", создаваемых мертвыми звездами. Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal, пишет Space.

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Так разрушилась обсерватория Аресибо

В астрономической обсерватории Аресибо, которая работала с 1963 по 2020 год, в Пуэрто-Рико, был размещен огромный радиотелескоп, который проводил обширные наблюдения за Солнечной системой и более глубоким космосом. В 1974 году с помощью этого радиотелескопа ученые отправили сообщение потенциальным инопланетянам в надежде получить от них ответ, которого так никто и не дождался. В декабре 2020 года приемник радиоволн, повешенный над 300-метровой тарелкой радиотелескопа упал вниз и таким образом вся радиоантенна была разрушена. Фокус уже писал о том, что ученые представили недавно результаты расследования, в котором были выявлены причины разрушения обсерватории Аресибо.

Так выглядела обсерватория Аресибо до разрушения Фото: UniverseToday

Теперь же ученые из Института SETI (США), которые занимаются поиском потенциального внеземного разума, использовали архивные данные обсерватории Аресибо, чтобы изучить сигналы далеких пульсаров. Их интересовал вопрос, как сигналы пульсаров искажаются при прохождении через космос.

Так выглядит обсерватория Аресибо сейчас Фото: space.com

Когда впервые астрономы обнаружили пульсары в конце 60-х годов прошлого века, выяснилось, что эти мертвые звезды с определенной периодичностью, как космические маяки, посылают сигналы в виде радиоволн. Эти сигналы связаны с периодической пульсацией мертвых звезд, а потому их называют пульсарами. Некоторые ученые предположили, что эти радиосигналы могут быть сигналами от внеземных цивилизаций. Теперь известно, что это не так, но ученые из Института SETI не потеряли интерес к пульсарам.

Пульсары представляют собой разновидность нейтронных звезд, которые очень быстро вращаются вокруг своей оси (они могут совершать более 700 оборотов в секунду) и выпускают излучение с определенной периодичностью, вызванное быстрым вращением. Нейтронные звезды – это остатки ядер массивных звезд, который умерли и взорвались сверхновой.

Пульсары представляют собой разновидность нейтронных звезд, которые очень быстро вращаются вокруг своей оси (они могут совершать более 700 оборотов в секунду) и выпускают излучение с определенной периодичностью, вызванное быстрым вращением Фото: Inverse

Ученые изучили 23 пульсара и обнаружили закономерность в сигналах этих мертвых звезд, которые показывают, как на них повлияло прохождение через газ и пыль, существующие между звездами, то есть через межзвездную среду.

Искажения радиоволн пульсаров, которыми интересовались ученые, известны как дифракционное межзвездное мерцание. Эти искажения возникают в результате влияния заряженных частица в межзвездной среде.

Исследование показало, что пропускная способность сигналов пульсаров намного больше, чем предполагают современные модели Вселенной, что было неожиданно. Это означает, что современные модели межзвездной среды, возможно, необходимо пересмотреть.

Также ученые выяснили, что, если учитывать галактических структур, таких как спиральные рукава Млечного Пути, искажения радиосигналов пульсаров объясняются лучше. Это говорит о том, что необходимо решить проблемы с моделированием устройства нашей галактики, чтобы улучшить понимание ее структуры.

Понимание того, как работают сигналы от пульсаров, важно для астрономов, ведь если объединить периодические сигналы от многих пульсаров, то можно измерить крошечные искажения в пространстве и времени, вызванные прохождением через космос гравитационных волн.

По словам ученых, даже спустя 4 года после разрушения обсерватории Аресибо ее данные продолжают раскрывать важную информацию, которая поможет улучшить понимание Млечного Пути, а также гравитационных волн. Считается, что эти волны возникают при столкновении черных дыр и нейтронных звезд, но также их могут создавать и другие объекты, и явления в космосе.

Как уже писал Фокус, NASA не может получить новые данные о Солнце и всему виной водопроводная труба. Большой ущерб центру обработки данных зонда Solar Dynamics Observatory нанесла авария в охладительной системе.